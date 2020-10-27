По Польше прокатилась волна нападений на католические храмы после решения Конституционного суда о фактическом запрете в стране абортов…

Решение Конституционного суда Польши вычеркнуть из списка, разрешающего аборты, пункт о прерывание беременности по причине патологии плода, вызвало гневную реакцию у феминисток и содомитов Польши, и в результате 25 октября 2020 года по стране прокатилась волна нападений и осквернений католических храмов, сообщает СПЖ со ссылкой на польское издание Onet.

В ночь на воскресенье на храмах Римско-католической церкви в разных городах Польши вандалы, выступающие за аборты, нанесли краской надписи и расклеили листовки с текстами «Женский ад», «„Да“ абортам!», «Моё тело — моё дело», «Церковь, вон из политики!», «моё тело ≠ твоя религия» и другими.

В Варшаве одна из агрессивных активисток вошла в костел прямо во время мессы и молча развернула плакат «Помолимся за право на аборт». Аналогичные акции сторонники абортов провели и в других католических храмах Польши.

На кощунственных плакатах, с которыми желающие продолжать убивать детей в утробе матери пришли к костелам, были изображены беременные женщины, распятые на кресте, и вешалки для одежды — символ нелегального аборта.

В ряде городов верующие католики вынуждены были силой защищать свои храмы от агрессивно настроенных сторонников абортов, в результате чего произошли стычки, которые потребовали вмешательства полиции.

Сторонники убийства детей заявляют, что намерены продолжать свои акции, однако массовыми их назвать нельзя — во всех «акциях» принимает участие незначительное число участников.

Русская линия