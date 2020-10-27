Кипрские архиереи продолжают настаивать, что Епифаний Думенко — это раскольник, который не имеет епископского сана…

26 октября 2020 года митрополит Киккский Никифор заявил, что Константинопольский Патриарх Варфоломей должен созвать Всеправославный Собор или Собор Предстоятелей по вопросу «ПЦУ». Об этом иерарх рассказа в интервью программе ANT1, сообщает СПЖ.

Митрополит Никифор сообщил, что впервые вопрос «ПЦУ» был рассмотрен Синодом Кипрской Церкви 19 февраля 2019 года и в итоговом решении было сказано, что предоставление автокефалии Украинской Церкви произошло для достижения мира существующей там церкви".

«Мы не ставим под сомнение эту цель, но пока она не была достигнута. Логично, что если эта цель не будет достигнута, мы ожидаем от Вселенского Патриарха, что он, используя свою регулирующую роль, созовёт либо Всеправославный Собор, либо Собор Предстоятелей для решения данного вопроса», — подчеркнул митрополит Никифор.

Владыка сказал, что «мы потеряли дар речи, когда Блаженнейший помянул имя Епифания — раскольника», который «поэтому и не признается Церквями, ибо он рукоположен отлученным Филаретом Денисенко».

Он также отметил, что «Вселенский Патриарх дал автокефалию этим раскольническим группам, поэтому его (Думенко — Ред.) и не признали другие Православные Церкви, кроме Вселенского Патриархата, а через год — Греческой Церкви и Александрийской».

Владыка сообщил, что на предыдущих заседаниях Синода «мы все согласились единодушно касательно этого вопроса (признания ПЦУ — Ред.). Как вдруг наступает пятница, 23 октября, и архиепископ Хризостом поминает имя Епифания. Вы же понимаете, что это не наша прихоть, что мы так отреагировали? Повторяю, Епифаний стал антиканоническим предстоятелем Украинской церкви, ибо принадлежит к раскольническим группам на Украине. Есть определенные правила».

Более того, по мнению владыки, «даже в случае достижения единения вокруг нового руководства (Украинской Церкви — Ред.), Вселенский Патриархат должен опять же найти способ примирения верующих на Украине, а кроме того, решить проблему действительности рукоположения и Таинств, совершаемых этим руководством, то есть Епифанием».

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