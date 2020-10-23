Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов в эфире радио «Радонеж» прокомментировал последнее высказывание главы Католической церкви папы Римского Франциска, который фактически выступил в поддержку содомитов и призвал власти европейских стран легализовать «однополые браки».

«Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети Божьи и имеют право на семью. Никто не должен быть из-за этого несчастен..», — заявил глава Ватикана.

В свою очередь, А. И. Осипов обратил внимание, что «это заявление папы не является первым» и «подобные его высказывания уже вызывали сначала недоумения, потом протесты, а затем уже негодование». «Но видимо последнее отличается особым менталитетом, благодаря которому, наверное, его некогда избрали. Если говорить с точки зрения Промысла Божия, действующего в мире, пришло время, наконец, всем тем, кто ещё не понимал, что такое Ватикан, что такое католицизм, — пришло время назвать всё это собственными именами. Открылся тот дух, которым живёт Ватикан», — заявил доктор богословия.

Алексей Ильич отметил, что «множество наших святых уже писали об этом, недаром святитель Феофан Затворник (Говоров) называл католическую церковь „политической корпорацией“, Хомяков называл папу „первым протестантом“, святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил, что учение католической церкви о духовной жизни полностью является тем, которое святые отцы называют „бесовской прелестью“. И он указывал, в частности, на тех святых, которым католики поклоняются и которые являются идеалом для многих католиков».

Говоря о том, в чём новизна и опасность этого последнего заявления папы Римского, профессор МДА заявил, что «сегодня папой подвергаются сомнения самые основополагающие положения нравственности, нравственного христианского учения».

«И это неудивительно, потому что, начиная с папы Иоанна XXIII (он скончался еще в 1963 году) все последующие папы употребляли одну и ту же фразу, которую до них (до Иоанна XXIII) никто никогда не употреблял. И это, конечно, с особой силой и с особым ударением повторяет папа Франциск. Дело в том, что Иоанн XXIII первым посетил римскую синагогу, и на весь мир произнес: „Вы — наши старшие братья“. Причём ведь тут речь идёт не о евреях, а об иудаизме, для которого Иисус Христос является лже-мессией. Поскольку он призывает людей к Царству Божию, которое „внутрь нас есть“, а не к тому Царству Божию, которое люди мечтают устроить на земном шаре. Так вот, всё это закономерные шаги», — уверен А.И. Осипов.

«Вот и теперь папа Франциск уже неоднократно, намёками, вокруг и около, исходя из контекста, выражал свою точку зрения на этот вопрос (вопрос „однополых браков“ — РЛ). Но теперь уже он открыто заявил своё мнение. И это, разумеется, взволновало очень многих людей. Но я бы призывал не удивляться и посмотреть на его личное духовное состояние: как он демонстрирует своё смирение перед всем миром, перед камерами, например, целуя ноги беженцам или неграм, а также и другие показные „форсы“, которые он выкидывает. Вот вам и Ватикан! Пора бы, наверное, православным обратить на это серьёзное внимание», — заключил профессор МДА.

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