Предстоятель УПЦ призвал свою паству к стойкости в вере и верности церковному учению и каноническому преданию на фоне действий раскольников и поддерживающего их Фанара…

Предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий в приветственном слове участникам открывшейся в Киеве конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы» призвал свою паству и духовенство не смущаться нестроениями, которые возникли в мировом Православии из-за украинского раскола и сохранять стойкость в вере и верности церковному учению и каноническому преданию на фоне действий раскольников и поддерживающего их Фанара.

«В этом году мы отмечаем 30-ю годовщину дарования Украинской Православной Церкви Благословенной Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которой определено быть нашей Церкви независимой и самостоятельной в своем управлении. 17 августа 2020 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви констатировал важное значение этой Грамоты, которая стала предпосылкой для полноценного свершения нашей Церковью своей спасительной миссии в независимом Украинском Государстве. Также Синод призвал церковных ученых исследовать историю Украинской Православной Церкви после 1990 года. В связи с этим Международную научно-практическую конференцию в этом году решено было посвятить именно 30-летию Благословенной Грамоте Святейшего Патриарха Алексия», — отметил митрополит Онуфрий.

«Если окинуть взглядом три десятилетия, которые прошли от 1990 г., можно сказать, что Украинская Православная Церковь прошла непростой исторический путь. Эти 30 лет были обозначены и определенными достижениями и досадными потерями. Это было время масштабного духовного возрождения. <…> Но вместе с тем развитие Православия в независимой Украине было отмечено тяжёлой раной церковного раскола. Украинская Православная Церковь в течение всех 30 лет, что прошли, была вынуждена постоянно отстаивать канонические принципы церковного устройства в полемике с теми, кто отошёл от церковного единства. К сожалению, церковные разделения на Украине и сегодня остаются непреодолимыми. Наоборот, последние годы принесли нам лишь обострение противостояния. Мы столкнулись с многочисленными силовыми захватами наших храмов и с откровенно дискриминационной политикой государственной власти в отношении Украинской Православной Церкви», — говорится в обращении.

По словам Предстоятеля УПЦ, «церковный конфликт на Украине стал сегодня одной из центральных проблем всего Мирового Православия». «Действия Константинопольского патриарха относительно Украины породили лишь новые споры и разделения между Поместными Православными Церквами», — отметил митрополит Онуфрий.

«Окидывая взглядом непростой исторический путь Украинской Православной Церкви, мы должны осознать, что на нас возложена огромная ответственность. От нашей стойкости в вере, от нашей верности Церкви, верности его учению и каноническому преданию, зависит будущее Православия на Украине. Несмотря на все неурядицы, мы должны свидетельствовать и своим словом, и своей жизнью о Христе, о любви и прощение, святость и нравственную чистоту, мы должны нести слово Божие нашему народу. Мы должны возносить искреннюю молитву Богу за нашу Церковь и за нашу страну», — говорится в обращении.

Русская линия