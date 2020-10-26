Русская линия
Сводка новостей от 26 октября 2020

Владимир Путин поручил усилить профилактику абортов
Соответствующие поручения глава России дал во время расширенного заседания президиума Госсовета…

Две мамыПрезидент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов и сделать всё возможное, чтобы усилить эту работу, сообщает Интерфакс.

В частности, в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября, глава государства поручил изучить вопрос оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов организаций по профилактике абортов.

Также поручено изучить вопрос оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата.

Кроме того, должны быть разработаны меры повышения эффективности такой работы, в том числе обеспечено взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания.

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