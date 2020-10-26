Соответствующие поручения глава России дал во время расширенного заседания президиума Госсовета…

Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета провести оценку эффективности работы медицинских организаций по профилактике абортов и сделать всё возможное, чтобы усилить эту работу, сообщает Интерфакс.

В частности, в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, состоявшегося 28 сентября, глава государства поручил изучить вопрос оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов организаций по профилактике абортов.

Также поручено изучить вопрос оказания правовой, психологической и медико-санитарной помощи женщинам в период беременности, осуществляемой за счет финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг в пределах средств родового сертификата.

Кроме того, должны быть разработаны меры повышения эффективности такой работы, в том числе обеспечено взаимодействие медицинских организаций с организациями социального обслуживания.

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