24 октября 2020 года митрополит Киккский Никифор, митрополит Лимассольский Афанасий, митрополит Тамасосский Исаия и митрополит Амафундский Николай Кипрской Православной Церкви обратились к Архиепископу Кипрскому Хризостому с требованием немедленно отменить антиканоническое и недействительное решение о включении имени Епифания Думенко в Диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей и созвать для этого Св. Синод. Архипастыри выступили с открытым обращением, текст которого был опубликован греческим изданием «Ромфея».\

Перевод этого обращения на своих страницах приводит Информационно-просветительский отдел УПЦ:

«С большой тревогой и с глубочайшей печалью мы были проинформированы о поминовении «Предстоятеля Украинской Церкви» Епифания Его Блаженством Архиепископом Кипра Хризостомом, сегодня, в субботу, 24 октября 2020 года, во время Божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисорройатиссы, где была совершена хиротония во епископа Боговозлюбленного Епископа Арсинойского Панкратия.

1. Действие архиепископа представляет собой вопиющее нарушение синодального, соборного и демократического устройства нашей Православной Церкви и функционирования Православной Церкви Кипра, основанного на этой системе.

2. Этот вопрос был поднят Блаженнейшим на недавнем заседании Священного Синода (9 сентября 2020 г.), и затем было решено рассмотреть его на другом заседании, чтобы выслушать взгляды и позиции всех членов Священного Синода и принять синодальное решение по данному вопросу.

3. Выдвижение Епифания в «Предстоятели Украинской Церкви» Всесвятейшим Вселенским Константинопольским патриархом Варфоломеем, совершенное недавно, вызвало потрясения в Православной Церкви и на сегодняшний день только Греческая Церковь и Александрийский Патриархат, по причинам, не касающихся данного рассмотрения, признали его. Все остальные поместные Православные Церкви относятся к этому отрицательно.

Здесь следует отметить, что во время «рукоположения» указанного Епифания ни один представитель Поместных Православных Церквей не присутствовал, со всеми вытекающими последствиями.

4. Провозглашенный «предстоятелем» Украинской Церкви Вселенским патриархом Варфоломеем (Епифаний Думенко — Ред), не имеет канонического рукоположения, и это потому, что он происходит из раскольнических групп Украинской Церкви. Если бы Всесвятейший Вселенский патриарх действительно желал следовать каноническому порядку предоставления автокефалии Церкви Украины, то он должен был бы (предоставить автокефалию) каноническому митрополиту Киевскому Онуфрию, и на это он должен был бы получить согласие Московского Патриархата, которому он (митрополит Онуфрий — Ред.) подчиняется, а также согласие Поместных Православных Предстоятелей.

5. Акт Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении «автокефалии» раскольническим структурам Украинской Церкви является действием произвольным, антиканоническим и антицерковным в том смысле, что Украинская Православная Церковь находится в юрисдикции Московского Патриархата, и (эта автокефалия) представляет собой, как было сказано выше, вмешательство в юрисдикцию указанного Патриархата.

В связи с этим Русская Церковь, реагируя на это, обоснованно прервала церковное общение со Вселенским Патриархатом, а также с Церквями Греции и Александрии.

6. Предоставление автокефалии мыслимо и возможно, согласно Священным канонам и Акту нашей Церкви, только при условии предварительного одобрения Предстоятелями Поместных Православных Церквей. В данном случае Вселенский патриарх, несмотря на содержание Священных Канонов и Церковную традицию, и противореча своим более ранним соответствующим заявлениям по данному вопросу, действовал в одностороннем порядке и произвольно. И, к сожалению, этому примеру последовал и Предстоятель Кипрской Церкви, игнорируя и презирая его же собственный Священный Синод.

7. Решение архиепископа Кипра помянуть Епифания как «Предстоятеля Украинской Церкви» еще больше обостряет напряженную ситуацию между Православными Церквами, грозит усилением раскола во Вселенском Православии и безрассудно интегрирует в этот климат (раскола, — Ред) и Кипрскую Церковь.

8. Мы призываем Блаженнейшего немедленно отозвать этот его антиканонический и недействительный поступок, и, в то же время, мы просим всех наших епископов Кипрской Церкви совместно потребовать созыва внеочередного Священного Синода для принятия соответствующего решения.

9. Наконец, мы должны также подчеркнуть несвоевременность действия нашего Предстоятеля, учитывая критические времена, которые мы переживаем в том, что касается нашего национального вопроса, а также угрожающие действия, предпринимаемые турецкой экспансионистской политикой, угрожающей уменьшением нашей нации.

Все выше указанное мы осуществляем в доброй вере, осознавая нашу иерархическую совесть и свой священный долг, который состоит в необходимости сохранять канонический порядок и единство Церкви во избежание смертельного греха раскола, ибо согласно св. Златоуста «никакой кровью не возможно смыть данный грех».

Никосия, 24 октября 2020 г.".

Русская линия