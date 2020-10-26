Сегодня мы вспоминаем известного ученого, богослова, писателя и публициста Никиту Петровича Гилярова-Платонова, отошедшего ко Господу 13 октября 1887 года — в день прп. Никиты исповедника.

Он родился 23 мая 1824 г. в Коломне в семье священника П. Никитского, служившего в церкви мч. Никиты (откуда и происходила его фамилия). Обучаясь в семинарии, а затем и в Московской духовной академии, будущий писатель вместе с образованием получил и свою фамилию — фамилия «Гиляров» была образована от латинского hilaris — веселый, а вторая часть фамилии — «Платонов» досталась ему к лучшему студенту, удостоившемуся стипендию имени митрополита Платона (Левшина).

Получив духовное образование, Гиляров-Платонов был оставлен в академии бакалавром по кафедре герменевтики и учения о вероисповеданиях, ересях и расколах, на которой преподавал в течение семи лет. Покровительствовал ему Московский митрополит Филарет (Дроздов), которого Гиляров-Платонов считал своим духовным отцом и учителем.

С 1855 г. Гиляров-Платонов служил в Министерстве народного просвещения (МНП), являясь цензором книг научного и духовного содержания. Вскоре Я.И.Ростовцев, председатель комиссии по выработке положения об улучшении быта крестьян, привлек Гилярова-Платонова к составлению «Свода печатных мнений по крестьянскому вопросу». Одновременно Гиляров-Платонов продолжал служить и в МНП где подготовил записку для министра с предложением использовать духовенство для распространения грамотности в народе, при оказании ему государственной поддержки. Проект Гилярова-Платонова лег в основу создания церковно-приходских школ, расцвет которых пришелся на 1870−90 гг., на время руководства Св. Синодом К.П.Победоносцева. В августе 1863 г. Гиляров-Платонов стал управляющим московской синодальной типографией, участвовал в разработке «Временных правил о печати» (1865), по которым русская пресса жила вплоть до 1905 г.

С конца 1867 г. Гиляров-Платонов стал издавать в Москве собственную газету «Современные известия». Вскоре он полностью оставил службу и занялся журналистикой. Помимо «Современных известий», которые Гиляров-Платонов издавал до конца своих дней, он также редактировал еженедельный иллюстрированный журнал «Радуга», сотрудничал практически во всех славянофильских изданиях, особенно в журналах и газетах И.С.Аксакова. Свои взгляды публицист определял как «близкие, но не тождественные» славянофильству. «Современные известия» сразу заняли заметное место в тогдашней русской прессе, выделяясь твердой защитой истинно русских охранительных начал. К 1880-м гг. в русской национальной прессе сложился своеобразный триумвират ведущих публицистов и идеологов, во многом определяющих духовную атмосферу в стране — М.Н.Катков, И.С.Аксаков и Гиляров-Платонов. Но если Катков делал упор на защиту интересов государства и незыблемости самодержавия, а Аксаков занимался преимущественно проблемами славянства и сохранения национальной культуры, то Гиляров-Платонов особое внимание обращал на духовную жизнь общества и вопросы религиозного просвещения. Таким образом, Гиляров-Платонов отстаивал Православие, Катков — Самодержавие, а Аксаков — Народность. В результате трудов триумвирата в 1880-е гг. в общественном сознании стали доминировать православно-монархические настроения, сменившие нигилистические и западнические теории.

Гиляров-Платонов также занимался философией, в частности критически разбирая труды Гегеля и вообще западных философских школ. Интересовался Гиляров-Платонов и теоретической политэкономией, считая, что не производитель, а потребитель должен быть владыкой хозяйственной жизни. Однако ни при жизни, ни посмертно научные заслуги Гилярова-Платонова не были оценены и он так и остался по словам С.Ф.Шарапова «неопознанным гением».

Скончался Гиляров-Платонов в Санкт-Петербурге, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, по соседству с могилами М.П.Погодина и С.М.Соловьева. По справедливым словам В.В.Розанова, в Н.П.Гилярове-Платонове «открывался чрезвычайный ум, показывался глубокий мыслитель, которого Россия не успела заметить у себя».

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