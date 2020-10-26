Греческие СМИ сообщили о том, что Архиепископ Кипрский Хризостом вспомнил на богослужении главу «ПЦУ» Епифания Думенко. Тем самым, как утверждается, якобы состоялось признание упомянутой религиозной организации со стороны Кипрской Православной Церкви. Эту новость у себя на странице в Фейсбуке прокомментировал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Говоря о том, как следует реагировать на эту информацию, владыка Антоний заявил:

«Во-первых, следует дождаться официального подтверждения или опровержения данных, представленных в СМИ.

Во-вторых, если все же эта информация соответствует действительности, то следует подчеркнуть — то, что произошедшее не является позицией Кипрской Православной Церкви, которую представляет только её Синод, а является всего лишь единоличным решением одного человека. Пусть и того, который наделён властью Предстоятеля.

В-третьих, необходимо подождать реакции на происшествие других епископов Кипрской Церкви и только на основании этой реакции формировать оценку в отношение того, что произошло.

В-четвертых, следует констатировать продолжение вмешательства интересов политики и геополитики в дела Церкви. К сожалению, жертвой такого процесса становится как общее единство мирового Православия, так и отдельных Православных Церквей. Ведь некоторые решения, принятые под диктовку сильных мира сего и факторов, далеких от веры в Бога, отнюдь не ведут к исцелению раскола. Наоборот — они провоцируют лишь новые разделения. А это будет иметь крайне серьезные последствия. Поскольку, как сказал святитель Иоанн Златоуст, «оказывать разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси..»".

Тем временем, председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион заявил в интервью РИА Новости, что в Русской Православной Церкви «глубоко сожалеют об этом прискорбном событии» и в ближайшем будущем Священный Синод рассмотрит этот вопрос. «Полагаю, что Кипрский Архиепископ будет вычеркнут из диптихов Русской Православной Церкви, то есть будет прекращено его поминовение за богослужением до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Это означает прекращение евхаристического общения с конкретным лицом, не с Кипрской Церковью как таковой. Важно будет понять: он это сделал единолично или с согласия Синода? Греческие СМИ пишут, что он это сделал без согласия Синода», — заявил архиерей.

«Мы продолжим общение со всеми архиереями, которые не признают единоличное решение Архиепископа. Русский народ всегда был близок к кипрскому народу, наши паломники продолжат ездить к святыням тех митрополий Кипрской церкви, главы которых останутся в общении с Русской Церковью. Но превыше всего для нас единство нашей Церкви и твердое сохранение догматического учения и канонического предания святого Православия. Тот факт, что отдельные иерархи и даже Предстоятели Церквей нарушают каноны, нас печалит. Но поступаться Православием и канонами мы не можем и не будем. И единство нашей Церкви будем твёрдо хранить», — заявил митрополит Иларион.

Русская линия