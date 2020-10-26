Утром в субботу, 24 октября 2020 года, архиепископ Кипрский Хризостом впервые помянул за Литургией имя главы раскольнической т.н. «Православной церкви Украины» «митрополита Киевского и всея Украины» Епифания Думенко, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Тем самым Предстоятель Кипрской Православной Церкви фактически признал как автокефальную «Православную церковь Украины».

Скандальное событие произошло во время Божественной литургии в монастыре Панагия Хрисоррогиатисса в Пафосе, за которой состоялось рукоположение нового епископа Арсинойского Панкратия.

В сообщении в Твиттере «Православная церковь Украины» поблагодарила Кипрскую Церковь за признание, заявив: «Церковь Кипра, одна из старейших поместных церквей, которая была признана автокефальной на Третьем Вселенском Соборе, и имеет 10-е место в Диптихе, присоединилась к Томосу о признании автокефалии Православной церкви Украины и стала четвертой церковью, признавшей поместную ПЦУ».

Действительно, Кипрская Православная Церковь стала четвертой поместной Православной Церковью, признавшей раскольническую «Православную Церковь Украины» — после Константинопольского Патриархата, Элладской Православной Церкви Греции и Александрийского Патриархата. Тем самым раскол в православном мире усугубился еще более.

И даже в самой Кипрской Православной Церкви отношение к украинским раскольникам весьма неоднозначное. Так, например, митрополит Лимассольский Афанасий демонстративно покинул богослужение в в монастыре Панагия Хрисоррогиатисса в знак протеста против действий архиепископа Хризостома, которые не были санкционированы Синодом Кипрской Церкви и стали целиком и полностью личным решением Кипрского архиепископа.

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