Руслан Смоленский: «Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам»

20 октября 2020 года депутаты городской думы Тарусы приняли решение о переименовании 16 городских улиц и возвращении им исторических названий. Ранее с подобным предложением к народным избранникам обратился врио главы администрации Тарусского района Калужской области Руслан Смоленский, сообщает Православие.Ru.

В древней русском городе и одном из главных туристических центров Калужской земли советские названия улиц заменят на дореволюционные. Исторические имена вернут сразу 16-ти улицам города. Портал КР40.ru приводит их полный список:

Розы Люксембург — Посадская,

Пионерская — Огородная.

Урицкого — Лесопильная,

Луначарского — Кирпичная,

Карла Либкнехта — Тарусская,

Энгельса — Ивановская,

Свердлова — Овражная,

Карла Маркса — Полевая,

Декабристов — Городская набережная,

Каляева — Боголюбская,

Нерезова — Широкая,

Площадь Ленина — Соборная,

Октябрьская — Воскресенская,

Ленина — Калужская,

Володарского — Прончищева,

Комсомольская — Серпуховская.

«Предлагаемый проект решения никак не ставит под сомнение и не даёт никаких оценок историческим деятелям или процессам, общественным движениям нашей истории. Данным проектом решения мы возвращаем прежние наименования — данные нашими предками, с констатацией уважения к собственной истории, — говорится в обращении Руслана Смоленского к местным депутатам. — В то же время, Таруса — это город с почти тысячелетней историей и предлагаемое решение исходит именно из этого периода истории, многократно превышающего советский период».

Уже после принятия решения глава Тарусского района отметил, что в Тарусе состоялось историческое событие. «Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам. Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось», — заявил Руслан Смоленский.

Из семи депутатов города шеть проголосовало «за» возвращение исторических топонимов и лишь один воздержался.

В ближайшее время городская администрация образует штаб по проведению организационной и информационно-разъяснительной работы. Позже станет известно, как будет решаться вопрос с документами о регистрации и праве на собственность у жителей этих 16 улиц.

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