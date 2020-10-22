Власти города на Неве поддержали соответствующее предложение Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Северной столице…

На Синопской набережной Санкт-Петербурга будет воссоздан храм святых князей Бориса и Глеба

Церковь святых благоверных князей Бориса и Глеба будет воссоздана на Синопской набережной Санкт-Петербурга. Такую инициативу, выдвинутую Фондом содействия восстановлению объектов истории и культуры в Северной столице, поддержала городская администрация, сообщает портал Peterburg2.Ru.

Борисоглебская церковь была построена после неудачного покушения на Императора Александра II, которое произошло 4 апреля 1866 года. Береговое купечество в знак благодарности Богу решило собрать средства на строительство храма. Сбор средств проходил под девизом «в благодарность Господу за Его счастливое избавление».

Проект храма был создан архитектором Михаилом Щуруповым и стал его первой крупной работой. Пятикупольный храм возвышался на гранитном цоколе и носил в себе черты византийского и романского архитектурных стилей, отмечает «Википедия».

В нём имелось ещё два придела: во имя Феодоровской иконы Божией Матери и преподобного Александра Свирского.

Строительство храма затянулось по ряду причин: конфликт архитектора и заказчиков, финансовые трудности проекта, бюрократические проволочки. В результате к 1876 году Щурупов был отстранён от руководства строительством, отделкой храма руководили архитекторы Сергей Шестаков и Александр Резанов. Образа писали живописцы Васильев и Василий Пошехонов. Все работы были закончены к 1882 году, и 24 января храм был освящён.

При церкви существовало благотворительное общество, которое содержало приют для девочек-сирот и предоставляло единовременные и ежемесячные пособия нуждающимся.

Храм действовал до 1934 года, когда его закрыли. После этого были разобраны боковые главы и здание использовали в качестве завода комбикормов. В 1975 году храм был окончательно снесён. Ныне на его месте расположена автостоянка и проезжая часть Синопской набережной.

Фонд содействия строительству культовых сооружений Русской православной церкви в городе Санкт-Петербурге планирует воссоздать Борисоглебскую церковь на ближайшем участке. Облик будет полностью воссоздан по фотографиям и чертежам.

Работы по воссозданию церкви планируют начать в 2022 году, после подготовки всех документов.

Русская линия