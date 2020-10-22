Регистратор недвижимого имущества при Министерстве юстиции Израиля решил возобновить регистрацию Александровского подворья в Старом городе Иерусалима на Российскую Федерацию. Посольство России рассчитывает, что юридическая процедура будет завершена в ближайшие недели, сообщает ТАСС со ссылкой на посола РФ в Израиле Анатолия Викторова.

«На днях регистратором недвижимого имущества Министерства юстиции Израиля было принято важное решение о возобновлении регистрации на Российскую Федерацию Александровского подворья в Старом городе Иерусалима. Рассчитываем на завершение в ближайшие недели этой юридической процедуры, что явилось бы свидетельством укрепления российского духовного и культурного присутствия в Святой земле и отвечало бы интересам паломников и туристов», — сказал Викторов.

Вопрос о возвращении Александровского подворья России находится на рассмотрении израильской стороны уже несколько лет. Непосредственно процедура была запущена Министерством юстиции Израиля 31 декабря 2019 года.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от Храма Гроба Господня. На его территории находятся Порог Судных Врат и домовая церковь святого князя Александра Невского. Земля под строительство храма была приобретена Императором Александром II в 1859 году, комплекс зданий был построен Императорским Православным Палестинским Обществом в 1896 году.

Споры вокруг права собственности на подворье начались после революции 1917 года. Советским властям подворье было за ненадобностью, и они решили продать его евреям за апельсины. Соответствующее решение принял богоборец Никита Хрущёв в 1964 году.

«Апельсиновая сделка» — такое название получило Соглашение № 593 «О продаже правительством Союза Советских Социалистических Республик имущества, принадлежащего СССР, правительству государства Израиль» от 7 октября 1964 года, в последние дни правления Никиты Хрущева, по которому Израиль за 22 объекта недвижимости и земельных участка, общей площадью около 167 тыс.кв. м., приобретенных и построенных Императорским Православным Палестинским Обществом, Русской Духовной Миссией и российским государством до революции на Святой Земле, расплатился текстилем и двумя баржами яффских апельсинов на сумму 4,5 млн долл.

Инициатива о продаже русского имущества, оказавшегося после образования государства Израиль в 1948 году на его территории, исходила от израильской стороны. Переговоры длились несколько лет. Сами израильские специалисты оценивали стоимость имущества, предложенного для продажи, в 18 млн. фунтов стерлингов, но постепенно стороны сошлись на очень скромной сумме в 4,5 млн. долларов, которые выплачивались в несколько этапов, в основном трикотажными изделиями и частично апельсинами, которые из-за порчи не в полном объеме дошли до стола советских граждан, зато дали название этой сделке.

Соглашение было подписано в Иерусалиме министром Иностранных дел Голдой Меир и министром финансов П. Сапиром с израильской стороны и Чрезвычайным и Полномочным послом СССР в Израиле М. Бодровым.

К 1917 году Российской империи принадлежало 70 объектов недвижимости в Святой земле. В 1964 году правительство СССР объявило себя «единственным собственником» большой части этого имущества и продало его Израилю за 3,5 млн израильских лир (4,5 млн $). Среди прочего были проданы дом Российского генконсульства, Русская больница, Мариинское, Елизаветинское, Николаевское и Вениаминовское подворья в Иерусалиме, подворье в Назарете, несколько участков в Хайфе, Афуле, Эйн-Кареме и Кафр-Канне.

В перечень объектов сделки не вошли здания Русской Духовной Миссии, Сергиевского подворья и Свято-Троицкого собора в Иерусалиме. 28 декабря 2008 г. Сергиевское подворье было возвращено в российскую собственность, но до сих пор оно не освобождено арендаторами. Большую часть здания Русской Духовной Миссии принудительно арендует Мировой суд Израиля.

Законность «апельсиновой сделки» была оспорена Русской Православной Церковью Заграницей и выступающим под ее юрисдикцией эмигрантским Православным Палестинским Обществом. В 1972 году, тогда еще игумен Антоний (Граббе) подает иск от имени РПЦЗ и ППО (РПЦЗ) против государства Израиль, где заявляет свои права собственности на русскую недвижимость, в том числе проданную по пресловутой «апельсиновой сделке» 1964 года. Окружным судом Иерусалима была признана незаконность сделки и от 24 мая 1984 года иск был удовлетворен суммой в 7 млн. долларов США. При этом государство Израиль поставило своим условием требование, что теперь ППО (РПЦЗ) не имеет никаких претензий и притязаний по возврату русских недвижимостей на Святой Земле. Впоследствии большая часть суммы была присвоена отцом Антонием (Граббе), за что он был отстранен от должности Архиерейским Синодом РПЦЗ.

После распада СССР встал вопрос о возвращении русской собственности на Святой Земле Российскому государству.

Русская линия