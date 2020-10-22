Патриарх Константинопольский Варфоломей вместе с папой Римским Франциском и рядом других христианских, мусульманских, иудейских, сикхских и буддийских лидеров собрались вечером 20 октября на Капитолийском холме в Риме, чтобы подтвердить свою приверженность миру, диалогу, братству и готовности помогать бедным, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNS.

Перед общей встречей на Капитолийской площади представители различных религий провели отдельные молитвы о мире вместе со своими единоверцами. Патриарх, папа, и другие христиане совершили экуменическую молитву в базилике Санта-Мария-ин-Арачели; иудеи — в расположенной неподалеку римской синагоге, мусульмане, буддисты, сикхи и последователи других религий — в разных помещениях мэрии Рима и францисканского монастыря, которые расположены на Капитолийском холме.

Выйдя на площадь, религиозные лидеры приняли участие в минуте молчания, посвященной памяти жертв коронавируса, войн и внутренних конфликтов.

Встреча, темой которой была сформулирована как «Никто не спасается в одиночку: мир и братство», была организована католической миротворческой общиной св. Эгидия. Начиная с 1986 года, когда по инициативе папы Иоанна Павла II состоялась межрелигиозная молитва за мир в Ассизи, община регулярно проводит экуменические форумы. В предыдущие годы они продолжались по несколько дней и включали панельные дискуссии и мастерские, посвященные различным аспектам борьбы за мир, межрелигиозного диалога и служения бедным.

В этом году из-за пандемии COVID-19 в рамках форума состоялась только одна встреча на Капитолийском холме. Все собравшиеся в базилике, включая папу Франциска и Патриарха Варфоломея, были в масках и соблюдали дистанцию.

Перед лицом неуверенности в будущем и, в еще большей степени, насилия людям свойственно думать только о себе самих и своих близких, но не таков христианский ответ, отметил в своем слове на молитве в базилике папа Франциск.

«Спаси себя сам! — кричала распятому Иисусу толпа и первосвященники. Это очень глубокий человеческий инстинкт, но он неверен, — сказал понтифик. — «Евангелие спасения себя самого — это не Евангелие спасения. Истинное Евангелие призывает нас взять на себя крест других».

«Голгофа стала местом великого поединка между Богом, который пришел спасти нас, и человеком, который хочет лишь своего собственного спасения; между верой в Бога и поклонением самому себе; между человеком, который обвиняет, и Богом, который прощает», — сказал в своей проповеди Франциск.

К собравшимся обратился президент Совета Евангелической Церкви в Германии епископ Генрих Бедфорд-Штром. По его словам, в нынешнее тяжелое время, когда в связи с санитарной ситуацией люди оказались лишены возможности пожимать друг другу руки, обниматься и даже видеть лица своих ближних без масок, христиане должны дать «тройственный» ответ: молиться, творить дела справедливости и становиться самими собой. Если верующие будут помнить, что Христос присутствует в беженце, запертом в лагере, в голодающем ребенке, они пойдут по пути мира и братства, и это станет источником исцеления, отметил лютеранский епископ.

Выступая на межрелигиозной встрече, которая состоялась после молитвы, Патриарх Варфоломей, и ранее известный своими богословскими рассуждениями на тему экологии и даже получивший за это прозвище «Зеленый Патриарх», подчеркнул, что забота о природе неотделима от веры в Бога-Творца.

Если люди признают, что в окружающей их природе и в каждом человеке присутствует след «Божией работы», им будет легче понять, что братство и мир — это не просто красивые слова, что братство и мир ведут к «подлинной свободе» и осознанию того, что «в это мрачное время никто не спасается в одиночку», отметил Предстоятель Константинопольской Церкви.

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