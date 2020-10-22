Отец Димитрий Смирнов был бесстрашным человеком и говорил правду, что не всем нравилось, заявил РИА Новости председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Ранее в среду стало известно, что бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов умер в Москве на 70-м году жизни от осложнения хронических болезней.

«Отец Димитрий Смирнов был очень добрый и очень смелый человек — совершенно бесстрашный. Он не боялся говорить правду, нравилась она кому-то или не нравилась. Он боролся за добро и делал это остро, ярко», — сказал епископ Пантелеимон.

Он сравнил строгие и иногда жёсткие слова отца Димитрия со знаками дорожного движения, которые бывают и запрещающие, и предупреждающие, а его слова «часто были самым строгим знаком». При этом, заметил епископ, зачастую в своих высказываниях отец Димитрий «имел в виду совсем не то, что из них выводили люди, которые его не понимали».

Также владыка отметил исключительную доброту и благотворительную деятельность батюшки. «Он был очень добрый: создал три детских дома, гимназию, организовал одно из сестричеств милосердия, собрал огромную общину талантливых, любящих людей. Его все уважали: и православные, и иноверцы. Он многое сделал для многих людей. Для меня он сделал очень много», — рассказал архипастырь.

«С ним всегда было очень радостно, он никогда не унывал», несмотря на пережитые болезни, смерть родителей и гонения, добавил иерарх. «Человек был замечательный — целая эпоха. Я верю, что Господь примет его в свои селения, потому что у него была простая, искренняя вера», — заключил владыка Пантелеимон.

Русская линия