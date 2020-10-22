Святейший Патриарх Кирилл: «Скорблю, что лично не смогу принять участие в отпевании почившего пастыря»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства протоиерея Димитрия Смирнова и высказал сожаление, что лично не сможет проститься с батюшкой. Текст Патриаршего соболезнования на своих страницах приводит Патриархия.Ru.

«С глубокой скорбью узнал о кончине протоиерея Димитрия Смирнова, почетного настоятеля храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, — говорится в Патриаршем послании.

Более сорока лет почивший с ревностью о славе Божией совершал священническое служение, неустанно свидетельствуя ближним и дальним о преображающей силе православной веры. Отец Димитрий немало потрудился на благо Святой Церкви: возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, работал в Церковно-общественном совете по защите от алкогольной угрозы, был членом Межсоборного присутствия и Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.

Большой вклад вносил он и в утверждение семейных ценностей в жизни современников: совершал труды в Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства, неустанно проповедовал, участвовал в теле- и радиопередачах, писал книги.

В многообразии возложенных на него послушаний отец Димитрий неизменно стремился являть себя добрым и любящим пастырем, с дерзновением и сердечной простотой возвещающим людям Евангельские истины, находящим слово ободрения и поддержки для всех его чаявших.

Отец милосердия и Бог всякого утешения (2 Кор. 1:3) да упокоит душу новопреставленного протоиерея Димитрия в селениях небесных, неизмерной бездной Своего человеколюбия подаст ему прегрешений оставление (канон 2-го гласа в субботу утра) и сотворит вечную память.

Скорблю, что лично не смогу принять участие в отпевании почившего пастыря по причине нахождения на карантине по указанию врачей".

По благословению Его Святейшества отпевание новопреставленного отца Димитрия 23 октября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве совершит управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха митрополит Воскресений Дионисий. Начало Литургии в 8.30, отпевание предварительно назначено на 10.00.

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