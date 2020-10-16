Владимир Легойда: Будучи православным, я не являюсь поклонником сект. Но даже я не понимаю до конца, в чём экстремизм некоторых из них

Российские власти должны понятнее объяснять решения, которые вызывают у людей вопросы, в том числе, по ситуации с запретом организации «Свидетели Иеговы» (экстремистская организация, запрещенная в России — РЛ), считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает РИА Новости.

Он принял в четверг участие в онлайн-семинаре «Профилактика терроризма в рамках реализации государственной молодежной политики», который провела мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Более важный момент, с которым я сталкиваюсь постоянно и что, мне кажется, власти не удаётся сделать — когда принимаются какие-то решения, особенно непопулярные, что-то запрещается — от пенсионной реформы до запрета „Свидетелей Иеговы“ (экстремистская организация, запрещенная в России — РЛ) — современному человеку это нужно подробно, уважительно объяснять. Будучи православным, я не поклонник „Свидетелей Иеговы“ (экстремистская организация, запрещенная в России — РЛ), знаю, что они запрещены за экстремизм. Но я не понимаю до конца, даже мне не объяснили, в чем их экстремизм», — сказал Легойда.

По его мнению, в подобных случаях обществу необходимо как следует объяснять, что происходит, «без ненужного хайпа и преувеличения». «Неспособность убедительно объяснить своё поведение, особенно какие-то запретительные меры, она оборачивается „политическим экстремизмом“. Вы должны выйти к людям и уметь им рассказать», — подчеркнул глава синодального отдела.

Возвращаясь к истории с запретом в России «Свидетелей Иеговы» (экстремистская организация, запрещенная в России — РЛ), он признал, что тогда в СМИ «во всем обвинили Русскую Церковь», «что мы убираем конкурентов, и так далее». «На мой взгляд, это был неудачный (для властей — ред.), с точки зрения рассказа пример, — не смогли отработать медийно эту историю», — считает Легойда.

В апреле 2017 года Верховный суд запретил работу «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (экстремистская организация, запрещенная в России — РЛ) и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.

Русская линия