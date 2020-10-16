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Сводка новостей от 16 октября 2020

Зеленский пошёл по стопам Порошенко
Во время визита в Стамбул президент Украины посетил Фанар и пригласил Патриарха Варфоломея в Киев…

Владимир Зеленский и Патриарх ВарфоломейПрезидент Украины Владимир Зеленский, который ранее в отличие от своего предшественника Петра Порошенко старался держаться религиозного нейтралитета, изменил свою позицию, и 16 октября во время своего визита в Стамбул пригласил в Киев Константинопольского Патриарха Варфоломея, сообщает СПЖ со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

В ходе визита в Турцию Владимир Зеленский с супругой поблагодарил главу Фанара за «безусловную личную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, нашей независимости, а также за всю поддержку, которую Патриарх оказывает Украине».

«Благодарен за все, что вы сделали и делаете для Украины. Для нас важна такая поддержка на пути к миру. Украина — теплая и радушная. Мы все будем очень рады вашему приезду, это будет очень важный визит для Украины», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский рассчитывает, что к приезду главы Фанара «у нас будет возможность продвинуться на пути к миру. И главное — о пленных: на Донбассе, в Крыму и в России — очень хочется, чтобы они вернулись домой».

Стороны согласовали примерную дату визита. Наиболее приемлемой датой было выбрано 30-летие празднования независимости Украины в 2021 году.

Патриарх со своей стороны заявил, что будет рад посетить Украину, когда эпидемическая ситуация стабилизируется.

Русская линия

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