В ОВЦС УПЦ считают, что Зеленский может повторить ошибки Порошенко, пытаясь разыграть перед выборами «религиозную карту»…

Протоиерей Николай Данилевич: Встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем не может не беспокоить верующих УПЦ

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей личной странице в «Телеграм» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского посетить Фанар и пригласить Патриарха Варфоломея в Киев.

«Считаю, что сам факт встречи Президента В. Зеленского с патриархом Варфоломеем сегодня в Стамбуле, независимо от её результатов, может негативно отразиться на личном рейтинге Президента и его партии „Слуга народа“, который и так желает лучшего», — отметил священник.

«По крайней мере, верующие УПЦ, которые в своем подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за В. Зеленского, очень насторожено восприняли такую встречу. Факт встречи может ещё больше оттолкнуть их от поддержки „Слуг“ на ближайших выборах. Люди боятся, что вернётся политика и идеология Порошенко», — пояснил отец Николай.

Русская линия