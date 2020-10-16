Русская линия
Сводка новостей от 16 октября 2020

Протоиерей Николай Данилевич: Встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем не может не беспокоить верующих УПЦ
В ОВЦС УПЦ считают, что Зеленский может повторить ошибки Порошенко, пытаясь разыграть перед выборами «религиозную карту»…

Протоиерей Николай ДанилевичЗаместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей личной странице в «Телеграм» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского посетить Фанар и пригласить Патриарха Варфоломея в Киев.

«Считаю, что сам факт встречи Президента В. Зеленского с патриархом Варфоломеем сегодня в Стамбуле, независимо от её результатов, может негативно отразиться на личном рейтинге Президента и его партии „Слуга народа“, который и так желает лучшего», — отметил священник.

«По крайней мере, верующие УПЦ, которые в своем подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за В. Зеленского, очень насторожено восприняли такую встречу. Факт встречи может ещё больше оттолкнуть их от поддержки „Слуг“ на ближайших выборах. Люди боятся, что вернётся политика и идеология Порошенко», — пояснил отец Николай.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Зеленский пошёл по стопам Порошенко
Во время визита в Стамбул президент Украины посетил Фанар и пригласил Патриарха Варфоломея в Киев...

Россия продолжит стремительно вымирать
По прогнозу правительства, в этом году численность населения России упадёт на 352,5 тысяч человек...

Подсчитали — прослезились
Из-за ограничительных мер российских собяниных только работающие россияне недосчитались в текущем году 841 млрд рублей...

Протоиерей Николай Данилевич: Встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем не может не беспокоить верующих УПЦ
В ОВЦС УПЦ считают, что Зеленский может повторить ошибки Порошенко, пытаясь разыграть перед выборами «религиозную карту»...

Владимир Легойда: Будучи православным, я не являюсь поклонником сект. Но даже я не понимаю до конца, в чём экстремизм некоторых из них
В Русской Православной Церкви не удовлетворены действиями властей, которые преследуют сектантов как экстремистов...

К 100-летию Великого Исхода
Издательский совет РПЦ проведет конференцию «100-летие „Великого Исхода“. Причины и цена революционных потрясений в России XX столетия»...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти митрополита-исповедника Агафангела (Преображенского), мы вспоминаем русского мыслителя Л.А.Тихомирова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика