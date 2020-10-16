Протоиерей Николай Данилевич: Встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем не может не беспокоить верующих УПЦ
В ОВЦС УПЦ считают, что Зеленский может повторить ошибки Порошенко, пытаясь разыграть перед выборами «религиозную карту»…
Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей личной странице в «Телеграм» прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского посетить Фанар и пригласить Патриарха Варфоломея в Киев.
«Считаю, что сам факт встречи Президента В. Зеленского с патриархом Варфоломеем сегодня в Стамбуле, независимо от её результатов, может негативно отразиться на личном рейтинге Президента и его партии „Слуга народа“, который и так желает лучшего», — отметил священник.
«По крайней мере, верующие УПЦ, которые в своем подавляющем большинстве голосовали в 2019 году за В. Зеленского, очень насторожено восприняли такую встречу. Факт встречи может ещё больше оттолкнуть их от поддержки „Слуг“ на ближайших выборах. Люди боятся, что вернётся политика и идеология Порошенко», — пояснил отец Николай.
Протоиерей Николай Данилевич: Встреча Зеленского с Патриархом Варфоломеем не может не беспокоить верующих УПЦ В ОВЦС УПЦ считают, что Зеленский может повторить ошибки Порошенко, пытаясь разыграть перед выборами «религиозную карту»...