По прогнозу правительства, в этом году численность населения России упадёт на 352,5 тысяч человек…

Правительство двукратно ухудшило оценку сокращения общей численности населения России по итогам 2020 года — до 352,5 тыс. человек, следует из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, сообщает РБК.

В предыдущем, августовском варианте проекта правительственного плана ожидалось, что сокращение численности населения составит 158 тыс. человек, а уже с 2022 года начнется прирост населения. Теперь же правительство серьёзно пересмотрело оценку демографической динамики — скорость сокращения общей численности населения России в 2020 году, по предварительной оценке, возрастет в 10 раз по сравнению с 2019 годом: уменьшение на 352,5 тыс. человек против 32,1 тыс. человек в прошлом году.

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Ожидается, что в 2021 году численность населения страны снизится еще на 290 тыс. человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3 тыс. человек. То есть население России будет сокращаться на протяжении всех четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020−2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Согласно июльскому указу президента, именно к 2030 году в России должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом эффекта миграции. Предыдущий, майский указ предполагал выход на естественный прирост населения к 2024 году, что было невыполнимо.

Новая оценка выглядит намного более реалистичной и адекватной для описания текущей ситуации: произошло резкое торможение миграционных процессов, а естественная убыль населения России значительно ускорилась, в том числе потому что российские семьи малодетны и многие просто не хотят рожать детей.

Суммарный коэффициент рождаемости у одной женщины в 2020 году упадет до 1,4 или в лучшем случае удержится на уровне 2019 года (1,504).

Власти пытаются объяснить катастрофу в демографии 90-ми годами и пандемией коронавируса — мол, из-за COVID-19 и его экономических последствий семьи решили пока не рожать детей. Однако, демографический спад был в России до всякого коронавируса, а власти при этом продолжают вести двуликую и во многом лицемерную политику, заявляя о важности каждого рождённого ребёнка и тут же выделяя из казны средства на аборты.

Русская линия