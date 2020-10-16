26 октября 2020 года в Издательском совете Русской Православной Церкви под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента пройдет всероссийская с международным участием научная конференция «100-летие „Великого Исхода“. Причины и цена революционных потрясений в России XX столетия», сообщает сайт Издательского совета.

Проведение конференции приурочено к 100-летию Великого Исхода. Изучение этого события имеет большое значение и для Русской Православной Церкви, и для научного сообщества профессиональных историков. Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации на протяжении нескольких лет разрабатывает тему «Духовные причины революционных потрясений ΧΧ века». Важным направлением внутри этой темы стало обсуждение вопросов, объединенных общим наименованием «Церковь и историческая наука».

«Революционные потрясения в России XX века — это урок, который был оплачен народами нашей страны по чрезвычайно высокой цене. Глубокие шрамы революционный катаклизм оставил и на теле Церкви. В наши дни важнейшие вехи войны, сотрясавшей российский социум после 1917 года, активно дискутируются в академической и университетской науке. Поэтому чрезвычайно важно в рамках общей научной конференции состыковать историков-специалистов с церковным сообществом, найти, а затем четко сформулировать точки согласия и моменты полемики», — отмечают в Издательском совете РПЦ.

В работе конференции примут участие видные современные историки.

Для обсуждения предлагаются следующие вопросы:

1. Чем являлся Великий Исход 1920 года: трагедией или избавлением? Около 160.000 человек покинули родину, большинство никогда не вернется; их интеллект, профессиональные навыки и умения, их нравственная позиция были бы полезны для России, но оказались для нее потеряны. С другой стороны, эти люди оказались спасены от массовых расстрелов, проходивших в Крыму на протяжении многих месяцев 1920 года.

2. «Великий Исход» в узком и широком смысле: как эвакуация из Крыма в конце 1920 года и как массовая эмиграция за пределы России миллионов людей, не считавших возможным жить при новом, революционном правительстве.

3. Сколь значительное влияние оказало на ход социальных катаклизмов России начала XX века размывание в ее обществе христианского идеала? Непримиримость конфликта, сделавшего для миллионов русских людей необходимым покинуть родную землю, очевидна, однако важно понять, каким образом создалась почва для этой непримиримости.

4. Великий Исход как попытка сохранить русскую православную традицию в условиях ее слома под напором революции.

5. Взгляд Церкви и взгляд академической науки на проблему социальных потрясений в обществе, лишенном нравственных эталонов.

6. Исторические мифы о «Великом Исходе», насаждавшиеся в советское время.

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