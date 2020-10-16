На пике карантинных ограничений, одним из главных двигателей которых по всей России стал мэр Москвы Сергей Собянин, работающие россияне недосчитались 841 млрд рублей доходов, свидетельствуют расчёты за II квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина», сообщает РБК.

Для расчетов НКР проанализировало поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов. Во втором квартале в годовом выражении они снизились на 9,5%, тогда как в первом квартале был зафиксирован рост на 12%. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во втором квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

При подсчетах НКР не учитывала потери не трудоустроенных официально россиян, в том числе самозанятых. Многие из них на пике пандемии утратили источники дохода ввиду специфики деятельности (ремонт, строительство, сфера услуг). Агентство оценивает число таких работников по всей стране в 13 млн человек. НКР предполагает, что потери для них были ещё выше, чем у официально трудоустроенного населения.

Эффект от ограничительных мер для доходов россиян достигал пика в апреле-мае, когда фонд оплаты труда сократился на 802 млрд руб. (минус 16,5%) к аналогичному периоду 2019 года. Если разделить эту сумму на среднемесячную зарплату за соответствующий период, то можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению в прошлым годом.

В первый месяц ограничений, в апреле, снижение поступлений от НДФЛ наблюдалось в 79 из 85 регионов. После снятия ограничений ситуация выправилась — в июне снижение поступлений от подоходного налога наблюдалось только в 12 регионах, среди которых были Москва и Санкт-Петербург.

Именно Москва и Петербург в абсолютном выражении понесли наибольшие потери — фонд оплаты труда в них снизился на 243 и 69,8 млрд руб. соответственно. В лидерах по потерям в абсолютном выражении также оказались Московская область (- 65,4 млрд руб.), Краснодарский край (-26,8 млрд руб.), Татарстан (- 25,9 млрд руб.) и Челябинская область (-22,4 млрд руб.). Эти регионы объединяет то, что традиционно ситуация в них с точки зрения заработной платы достаточно благополучна, а в некоторых из них действует развитое промышленное производство, указывает НКР. В процентном отношении лидером по потерям стал Дагестан, где фонд оплаты труда сократился на 22%, причём основное снижение пришлось на июнь.

Из всех российских регионов полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области. Также почти не сократились доходы работающих россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. Наименее пострадали от ограничительных мер регионы с большой долей бюджетного сектора, а также малонаселенные территории, где преобладает вахтовый метод работы — карантинные меры там не носили массового характера.

Русская линия