Священный Синод Константинопольского Патриархата, состоявшийся под председательством Патриарха Варфоломея, неожиданно для многих приостановил действие устава Архиепископии Константинопольского патриархата в США, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Ромфея».

По информации греческого портала, данное решение мотивируется желанием «усилить роль крупнейшей провинции Матери-Церкви с новым видением и новой конституцией, подходящей для развивающихся и изменяющихся современных пастырских потребностей американского общества».

Что конкретно стоит за данной формулировкой, пока не ясно. Скорее всего, на Фанаре стараются предотвратить постепенный отход греческой диаспоры в США от Константинопольского Патриархата, ведь общеизвестно, что в 1990-е годы Архиепископия имела весьма сложные и напряжённые отношения с Патриархом Варфоломеем и его Синодом, что было связано со спорами о пределах её самостоятельности, а также весьма сильным влиянием на её дела мирян.

Чтобы попытаться предотвратить эти тенденции, Патриарх Варфоломей ранее настоял на смещении бывшего бессменного главы Архиепископии в США митрополита Дмитрия и избрании на его место своего верного соратника архиепископа Элпидофора, который является искренним фанариотом. И вот теперь они вместе решили изменить и сам устав Архиепископии.

При этом стоит отметить, что действовавший доныне церковный устав Американской архиепископии был принят в 1977 году, и его главной особенностью была децентрализация церковного управления с предоставлением больших полномочий епархиям и мирянам. С этой «демократией», видимо, и решил покончить Патриарх Варфоломей.

Не послужит ли принятое решение к церковным нестроениям в США, покажет время.

Русская линия