В Белоруссии, несмотря на то, что там всё последнее время регулярно проходили массовые акции протестов, не наблюдается какой-то особенно неблагоприятной ситуации по коронавирусу. Более того, в таких странах, как Белоруссия, Армения и Азербайджан даже не вспоминают о том, что эта зараза существует, поскольку их информпространство заполнено куда более важными для этих государств новостями. Армяне и азербайджанцы обсуждают войну в Нагорном Карабахе, а белорусы — акции протестов.

Тем не менее, вирус никуда не делся, и президент Белоруссии Александр Лукашенко, наконец, решил воспользоваться этим фактом и призвать демонстрантов, игнорирующих эпидемиологические ограничения, более ответственно относиться к мерам предосторожности, сообщает газета «Взгляд».

«Общество тоже должно осознавать свою ответственность. Надо помочь министру здравоохранения, врачам справиться с этой заразой. Надо поберечь себя и родных. Это особенно актуально для тех, кто на пике заболеваемости игнорирует пандемийные риски и создает их, выходя на массовые уличные акции. Я ни в коем случае даже из-за пандемии не призываю тех, кто ходит по улицам, не выходить на акции. У каждого есть голова на плечах, каждый поступает сообразно своему мышлению и в соответствии со своими мозгами. Хочет ходить — пускай ходит, со всеми вытекающими последствиями», — передает «БелТА» слова Лукашенко.

«Мир накрывает вторая волна коронавируса, которая только усугубит социальное недовольство. Большинство стран не могут позволить себе новый карантин. Население, медицина и экономика всё равно будут в проигрыше, что обусловит критику любой власти. Добавьте сюда, что коронавирус привносит в общество психоз, а затем панику. Это страшнее коронавируса», — подчеркнул президент.

Вместе с тем Лукашенко сообщил, что Белоруссия выработала алгоритм действий на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. По его словам, губернаторы возглавят работу по контролю за реализацией мер профилактики коронавируса и организацией лечебного процесса. Он также отметил, что власти республики «очень хорошо сработали» в период первой волны коронавирусной инфекции.

Лукашенко, стоит отдать ему должное, сохраняет наиболее трезвое отношение к ограничительным мерам по коронавирусу — белорусские власти с самого начала действуют в этом плане точечно, а не сажают всю страну на карантин.

На 9 октября в Белоруссии 81 тысяча 982 заражённых коронавирусом. От заболеваний, вызванных COVID-19, в стране умерли 880 человек.

Русская линия