В мэрии Москвы под угрозой штрафа требуют от работодателей персональные данные работников, а чтобы обойти закон, запрещающий их передачу, чиновники просят не сообщать им ФИО…

Мэр Москвы Сергей Собянин в Указе № 97-УМ от 6 октября обязал работодателей еженедельно предоставлять московскому правительству через личный кабинет юрлица или ИП на mos.ru перечень сведений о сотрудниках, отправленных на удалёнку. Среди этих сведений номера мобильных телефонов, регистрационные номера транспортных средств, номера электронных карт «Тройка» и «Стрелка», социальной карты и проездного билета (при их наличии), сообщает портал Incrussia.Ru.

За «непредставление в установленном порядке соответствующих сведений либо представление недостоверных сведений» работодателя могут привлечь к административной ответственности — оштрафовать или приостановить деятельность предприятия.

Чтобы обойти федеральный закон «О персональных данных», запрещающий кому-либо передавать данные человека без его согласия, мэрия Москвы пошла на циничную уловку — чиновники попросили работодателей не сообщать им лишь фамилии, имена и отчества сотрудников — их, надо понимать, они узнают сами по тем данным, которые им предоставят. Но при этом раз нет ФИО, то нет и персональных данных, считают у Собянина.

Юристы в настоящее время спорят по этому поводу, но факт остаётся фактом — федеральный закон «О персональных данных» ничего не стоит, если за него решила взяться талантливая команда столичного градоначальника.

В теории к персональным данным относятся любые сведения о физическом лице, считает юрист Enforce Law Company Павел Кондратьев, хотя на практике часто возникают разногласия в связи с тем, что в законодательстве нет чёткого перечня персональных данных.

Любая информация, которая относится к «прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)» может быть раскрыта для третьих лиц только с согласия самого субъекта персональных данных, дополняет гендиректор «ЛигалФронт» Владислав Линецкий. Значит, номера телефона, проездного билета и иная информация, прямо или косвенно затрагивающая физическое лицо, в той или иной мере конфиденциальна, формулирует он.

В то же время судебная практика неоднозначна, говорит адвокат «S&K Вертикаль» Александра Стирманова. В большинстве случаев суды исходят из того, что номер абонента не относится к персональным данным, поскольку не позволяет идентифицировать субъект персональных данных, а является лишь средством передачи данных и звонков, объясняет она. Но в судебной практике встречались и противоположные выводы.

Старший партнёр «Титов, Кузьмин и партнёры» Андрей Кузьмин обращает внимание, что в перечне сведений, который требует мэрия, нет ФИО сотрудников. Таким образом, мэрия пытается обойти запрет на распространение персональных данных, считает он.

В указе даже специально уточняется, что сведения предоставляются без персональных данных работников, отмечает юрист Enforce Law Company Павел Кондратьев. При этом номера телефона и социальной карты позволяют косвенно идентифицировать конкретного гражданина, поскольку с помощью них можно получить информацию о его фамилии, имени и отчестве, говорит он.

Но адвокат «S&K Вертикаль» Александра Стирманова делает обратный вывод, исходя из отсутствия в указе требования предоставить ФИО. По её мнению, запрос номера телефона без указания на его владельца является законным, «поскольку из номера телефона невозможно идентифицировать его владельца: набор цифр не персонифицирует субъект персональных данных, и работник остаётся полностью обезличен».

Андрей Кузьмин считает незаконным только требование предоставить номера мобильных телефонов сотрудников. «Почти вся остальная информация и так у государства есть: номер социальной карты и так известен государству, номер регистрации транспортного средства есть в публичном реестре. А номера карты „Тройка“ и проездного не относятся к защищаемой информации (нет закона, согласно которому номер моего проездного конфиденциален)», — рассуждает он.

По словам Кузьмина, государство может запрашивать персональные данные только для исполнения определённых полномочий, ведь даже по судебным запросам мобильные операторы связи не всегда раскрывают принадлежность номера телефона. «В данном случае цель запроса номера мобильного телефона непонятна. Для чего он будет использоваться? Звонить на него будут или смски отправлять?» — вопрошает он.

По сути, у работодателя отсутствует единственно верный выбор в этой ситуации. «Раскрытие данной информации работодателем приводит к нарушению прав работников. А отказ в её передаче может пагубно сказаться на работодателе в виде штрафа, который в дальнейшем обжаловать будет практически невозможно. Штраф при отказе выпишут точно», — резюмирует Владислав Линецкий.

Русская линия