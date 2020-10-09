Баку и Ереван приняли приглашение Путина на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе…

Не угодно ли вам примириться

Азербайджан и Армения подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, которые будут посвящены ситуации в Нагорном Карабахе и состоятся сегодня, 9 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Накануне президент России Владимир Путин пригласил глав МИДов Азербайджана и Армении на консультации по вопросу прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе. «Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве», — заявили в МИД России. Сейчас идёт активная подготовка к встрече.

Главной целью переговоров заявляется вопрос прекращения огня в зоне карабахского конфликта с целью обмена телами и пленными.

За последние дни российский президент неоднократно призывал стороны прекратить огонь и запустить процесс переговоров. Военные столкновения, ставшие крупнейшими в регионе с 1994 года, не утихают с 27 сентября.

Тем временем, на фоне военных успехов Азербайджана Армения сумела добиться дипломатической победы — в Ереван, несмотря на коронавирус, в эти дни съезжаются главы правительств стран Евразийского экономического союза — России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, которые таким образом демонстрируют поддержку Армении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже прибыл в столицу Армении.

Сообщается, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, регулирование трансграничной электронной торговли и исполнение актов союза. На заседании речь пойдет и о ситуации с коронавирусом и реализации Комплексного плана по предотвращению распространения COVID-19 и других инфекционных заболеваний в странах ЕАЭС.

Отдельно глава российского правительства проведет переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой белорусского правительства Романом Головченко.

Русская линия