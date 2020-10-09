В Москве на месте разрушенных и не подлежащих восстановлению храмов установят памятные знаки

9 октября 2020 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Финансово-хозяйственном управлении Московского Патриархата председатель ФХУ епископ Наро-Фоминский Парамон возглавил совещание рабочей группы по реализации программы по увековечиванию разрушенных московских святынь, сообщает Патриархия.Ru.

В совещании приняли участие: председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви протоиерей Леонид Калинин; руководитель Службы имущественных отношений иерей Игорь Константинов; заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе; заместитель начальника отдела реставрации и ремонта Финансово-хозяйственного управления И.В. Шабанова; руководитель канцелярии иерей Михаил Славцов; инженер-строитель отдела по строительству храмов ФХУ В.В. Здобников; представитель Правового управления Московской Патриархии Е.И. Норик.

Программа по увековечиванию разрушенных московских святынь призвана сохранить память об уничтоженных в советский период храмах и монастырях.

В ходе встречи обсуждался список храмов, которые возможно будет восстановить. На тех исторических местах, где старинные церкви восстановить не получается по тем или иным причинам, епископ Парамон предложил установить памятные знаки. По историческим проектам утерянных святынь было предложено возвести храмы на новых площадках в рамках Программы строительства православных храмов в Москве.

Председатель Финансово-хозяйственного управления дал поручение Службе имущественных отношений заказать по ряду объектов архивные справки, а отделу по строительству храмов — подобрать площадки, на которых было бы уместно реализовать исторические проекты.

Русская линия