Евгений Дубровский: Что-то делать уже поздно. Надо спокойно пережить это и не нагнетать ситуации. Скорее всего, большинство должно переболеть

Что-то делать с распространением коронавируса на Украине уже поздно. И дело тут не во врачах и не в противоэпидемических мероприятиях. Надо спокойно пережить это и не нагнетать ситуации. Скорее всего, большинство должно переболеть. Этот процесс уже является неуправляемым. Об этом заявил врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский в комментарии ТСН. uа, сообщает УНИАН.

«Больных стало гораздо больше. Не говорю, что они тяжелые все, конечно, нет, но количество явно возросло. Главное, что осталось — надеяться на свой крепкий иммунитет, оснащать больницы для тяжёлых пациентов и беречь врачей», — подчеркнул инфекционист.

Он добавил, что ситуация немного пессимистичная, но на самом деле всё не так плохо, как кажется. «Большинство болеет очень легко», — подчеркнул врач.

«Сказать, что процесс неуправляем? Как-то не хочется. Я противник паники. Тем более, что не вижу причины ей поддаваться. Мы хорошо лечим. Все как будто получается. Но ситуация действительно непростая», — подытожил Дубровский.

Тем временем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня намерен провести селекторное совещание с председателями областных государственных администраций в связи со стремительным распространением коронавируса на Украине. Пойдут ли украинские власти по пути жёсткого карантина станет известно во второй половине дня.

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