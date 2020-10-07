6 октября 2020 года в Стамбуле под председательством Патриарха Варфоломея состоялось очередное заседание Св. Синода Константинопольского Патриархата, по результатам которого стало ясно, что Фанар намерен продолжать свою «украинскую политику».

Так, помимо того, что члены Синода обсудили положение дел в Финляндии, они обратились и к ситуации на Украине. В результате было принято решение избрать назначенного в Киев без согласования с Предстоятелем УПЦ экзарха Фанара архимандрита Михаила (Анищенко) во епископа Команского.

В сообщении уточняется, что после избрания в епископы Анищенко продолжит свое служение на Украине.

Как сообщает Википедия, архимандрит Михаил (в миру Михаи́л Алексе́евич Ани́щенко; род. 18 сентября 1976, Луцк, Украинская ССР) — в 1994—1998 годах учился в Волынской духовной семинарии УПЦ (МП), которую успешно закончил, получил рукоположение от тогда ещё архиепископа Нифонта (Солодухи). Сначала собирался совершать монашеский подвиг в Почаевской лавре, но владыка Нифонт уговорил его остаться на Волыни, чтобы там послужить развитию церковной жизни и возрождению монашества. Однако в Крестовоздвиженский Чарторыйский монастырь, созданный в 1996 году, настоятелем назначили другого священника, а отца Михаила оставили служить в Луцке.

Служил в Луцке и был клириком кафедрального собора Всех Святых земли Волынской Волынской епархии Украинской Православной Церкви.

Затем он десять лет учился в Греции, а потом совершал служение настоятелем храма преподобного Алипия Столпника Константинопольского Патриархата в Анталии (Турция), которая относится к Писидийской митрополии.

1 ноября 2013 года митрополит Эммануил (Адамакис) сообщил, что Синод не утвердил двоих кандидатов на пост главы Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе: Григория (Папафомаса) и Симеона (Коссека). Для обеспечения реальности выбора Священный Синод представил две кандидатуры: архимандрита Виссариона (Комзиаса) и иеромонаха Михаила (Анищенко). В тот же день на выборах получил только девять голосов из 151.

Во время заседания Священного Синода Константинопольского патриархата (с 9 по 11 января 2019 года) архимандрит Михаил был назначен председателем Киевской ставропигии Константинопольского патриархата.

2 февраля 2019 года в Андреевской церкви состоялась хиротесия архимандрита Михаила в экзарха Константинопольского Патриархата в Киеве, которую возглавил митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) в сослужении греческих иерархов. 3 февраля принял участие в «интронизации» нового главы украинских раскольников митрополита Епифания (Думенко).

Русская линия