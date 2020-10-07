Из-за введённого в Израиле повторного карантина эта страна оказалась на грани серьёзных потрясений и политическая ситуация в Тель-Авиве обостряется с каждым днём. Одной из главных тем в вечерних выпусках новостей на радио и телевидении Израиля стало столкновение между министром финансов Исраэлем Кацем и главой правительства Биньямином Нетаниягу, сообщает NEWSru.co.il.

На проходившем в минфине совещании глава ведомства Исраэль Кац заявил, что необдуманные шаги правительства по введению карантина привели к усугублению экономического кризиса.

«Я не позволю миллионам людей погрузиться в отчаянье и испытать унизительный голод из-за необдуманного решения минздрава „закрыть“ экономику без предварительного изучения или какого-либо основания с точки зрения здравоохранения», — заявил Кац.

Он также отметил: «Вместо того, чтобы осуществлять надзор за местами, где происходят заражения, закрываются предприятия, которые не ведут приём посетителей, и в которых не происходит заражение. Невозможно разрешать собрания с участием до десяти человек и запрещать работу предприятий с десятью работниками».

Эти слова Каца, сказанные на внутреннем совещании минфина, вечером 7 октября стали цитировать телеканал «Кешет-12», радиостанция «Кан Бет», а также ведущие новостные сайты.

Сайт N12 пишет, что в окружении Юлия Эдельштейна, комментируя слова Каца, заявили, что его поведение наносит вред прежде всего общественному здоровью и экономике Израиля. Они призвали Каца присоединиться к борьбе с эпидемией, и позаботиться о том, чтобы были выплачены все обещанные компенсации предприятиям и работникам.

Из канцелярии главы правительства новостной службе корпорации «Кан» заявили, что премьер-министр Нетаньягу уверен в необходимости карантина, и все могут увидеть, что карантин дает реальные результаты". В окружении главы правительства также говорят о том, что Нетаниягу не поддастся давлению, оказываемого на него внутри правительства или снаружи.

Впрочем, терпение у евреев уже на пределе. Так, представители малого бизнеса Израиля уже сообщили, что в ближайшее воскресенье, 11 октября, они возобновят работу, несмотря на действие карантинных ограничений. Об этом говорится в публикации, появившейся в протестном сообществе Facebook спустя несколько часов после публикации на сайте Ynet о том, что супруга главы правительства Сара Нетаниягу нарушила карантинные ограничения и за несколько дней до праздника Суккот пригласила в резиденцию парикмахера.

«Мы не сердимся на Сару Нетаниягу, которая пригласила парикмахера в резиденцию главы правительства, в которой она проживает. Сара Нетаниягу доказала то, о чём мы давно говорим. Ограничения, которые навязывает правительство израильтянам, невозможно соблюдать. Поэтому представители малого бизнеса в ближайшее воскресенье возобновят работу».

Организаторы группы напомнили, что не только Сара Нетаниягу нарушала карантинные ограничения, и привели длинный список политиков, нарушивших инструкции минздрава либо в первый карантин, либо в настоящий момент. В списке упоминаются министр экологии Гила Гамлиэль, глава правительства Биньямин Нетаниягу, президент Реувен Ривлин, министр просвещения Йоав Галант, депутат Кнессета Нир Баркат, министр транспорта Мири Регев, заместитель министра здравоохранения Йоав Киш, члены парламентской фракции «Кахоль Лаван», участвовавшие в совещании, проходившем в закрытом помещении.

Более 60 тысяч израильтян состоят в сообществе, участники которого добиваются отмены карантина в Израиле. По их мнению, реагировать на проблему нужно точечно, а не уничтожать на корню вместе с коронавирусом и экономику страны.

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