8−9 октября 2020 года по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла в уральской столице пройдёт конференция на тему: «Екатеринбургское злодеяние: обстоятельства, факты и вымыслы». Конференция приурочена к 20-летию основания Храма-Памятника на Крови и монастыря святых Царственных страстотерпцев, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Конференция откроется в актовом зале административного корпуса монастыря на Ганиной Яме.

Основным докладом станет сообщение судебного медика Юрия Григорьева «Факты и вопросы уничтожения тел святых Царственных мучеников в районе Ганиной Ямы 17−19 июля 1918 года». Юрий Александрович — судебно-медицинский эксперт-криминалист, автор ряда публикаций, посвященных так называемым екатеринбургским останкам.

Его содокладчиком выступит кандидат исторических наук Петр Мультатули. Также ожидается выступление Светланы Верховской на тему «Поиск открытой шахты А.М. Верховским (воспоминания, ретроспективный взгляд)».

Светлана Николаевна — очевидец и участник многих исторических событий, связанных с историей монастыря святых Царственных страстотерпцев, вдова Анатолия Михайловича Верховского, исследователя, открывшего место захоронения Царских останков на Ганиной Яме.

Работа форума продолжится на следующий день, 9 октября, в Храме-Памятнике на Крови.

Инициатором конференции выступает Екатеринбургская епархия. При этом бросается в глаза, что в Екатеринбурге не разделяют мнения официальных представителей Следственного комитета о том, что «екатеринбургские останки» являются останками Царской семьи.

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