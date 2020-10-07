Черногорская оппозиция решила не отменять скандальный закон, а внести в него согласованные с Церковью поправки…

Лидер черногорского блока «Чёрным по белому» Дритан Абазович заявил о достигнутой договоренности с Сербской Православной Церковью и коллегами по оппозиции относительно спорного закона, который предполагал изъятие храмов Сербского Патриархата в пользу государства, сообщает СПЖ.

«Вся история с законом о свободе вероисповедания в Черногории окончена», — написал глава коалиции Дритан Абазович в социальной сети Twitter 6 октября 2020 года.

«Мы договорились с Церковью относительно Закона о свободе вероисповедания, и это для нас самое главное, — написал Абазович. — Я полностью поддерживаю Здравко Кривокапича (лидера оппозиционной коалиции „За будущее Черногории“, — Ред.) и между нами нет конфликтов. Вся история с законом окончена. Закон будет изменен, а не отменён, потому что это кратчайший процессуальный путь».

Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич заявил о скорой отмене спорного закона о свободе вероисповедания, дискриминирующего Сербскую Православную Церковь. Его коллеги по оппозиции из блока «Черным по белому», от которых зависит формирование нового правительства Черногории, сообщили, что не будут голосовать за отмену закона, но готовы голосовать за поправки к нему.

Русская линия