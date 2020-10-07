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Сводка новостей от 7 октября 2020

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) госпитализирован
Тест показал, что владыка заразился коронавирусом, однако он чувствует себя хорошо…

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович)Глава Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) проходит лечение в виду положительного результата теста на Covid -19, сообщает Православие.Ru.

Владыка направился 6 октября в больницу «Даниил I» в Цетинье для регулярного контроля состояния здоровья в виду предстоящих мероприятий. Предыдущие дни владыка Амфилохий провел в домашней изоляции под постоянным присмотром врачей.

Несмотря на, что его состояние здоровья в порядке (без значительных осложнений), и он чувствует себя хорошо, covid-тест подтвердил, что владыка заражён, и поэтому он отправлен в клиническую больницу Подгорицы.

Представители Церкви призвали всех верующих к усердной и исполненной любви молитве за скорейшее выздоровлением митрополита Амфилохия и всех заболевших.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфлохий — один из старейших архиереев Сербской Церкви. В этом году ему исполнилось 82 года.

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Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) госпитализирован
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