Французские власти, принявшие закон об «исламском сепаратизме», поспешили исправить свою «ошибку» и в духе мультикультуризма и толерантности решили не упоминать о проблеме растущей исламизации страны.

В связи с этим министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предложил переименовать указанный закон в закон о «светскости», сообщает ИА Regnum со ссылкой на Le Figaro.

Оправдывая свою инициативу, Дарманен заявил, что текст нового документа призван усилить «принципы республиканской светскости» и поэтому должен иметь название закона об «укреплении республиканских и светских принципов».

При этом министр подтвердил, что изначальной целью закона была борьба с исламским сепаратизмом, но «в современных условиях» текст документа «должен учитывать все религии и секты» и «обязывать к сохранению религиозной и светской нейтральности».

2 октября президент Франции Эммануэль Макрон представил проект Закона о борьбе с исламским сепаратизмом, который правительство страны рассмотрит 9 декабря. Согласно новому законопроекту, каждая ассоциация, зарегистрированная на территории Франции, должна будет подписать контракт о соблюдении республиканских ценностей для получения государственных субсидий.

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