6 октября 2020 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с первым заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Aлексеем Громовым и председательницей Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анной Громовой, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятель Русской Православной Церкви вручил гостям церковные награды.

Во внимание к поддержке церковно-общественных инициатив и в связи с 60-летием со дня рождения А.А. Громов удостоен ордена Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского II степени.

Во внимание к помощи Русской Православной Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения А.В. Громова удостоена ордена Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, II степени.

Святейший Патриарх Кирилл сердечно поздравил награжденных. «Очень рад, что имею возможность сегодня совершить это важное деяние, которому я придаю большое значение, потому что вы оба играете важную роль и в церковно-государственных, и в церковно-общественных отношениях», — сказал Предстоятель, отметив, что в данной сфере Церковь не может осуществлять свою деятельность только через представителей епископата и духовенства: в этих отношениях очень важна роль активных и талантливых мирян, отдающих значительную часть своей энергии служению во благо Церкви.

Участники встречи обсудили вопросы церковно-государственных и церковно-общественных отношений.

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