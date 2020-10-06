Демократическая партия США дала понять, что она не менее республиканцев будет поддерживать Грецию в противостоянии с Турцией…

6 октября 2020 года кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал президента Турции Реджепа Эрдогана вернуть собору Святой Софии статус мечети, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Вима Ортодоксия».

По мнению Байдена, администрация действующего президента США Дональда Трампа «должна оказать давление на Турцию, чтобы она воздерживалась от дальнейших провокационных действий против Греции, включая угрозы насилия, чтобы проложить путь дипломатическим успехам».

Байден призвал президента Турции Эрдогана «отменить свое недавнее решение о превращении собора Святой Софии в мечеть и вернуть этому сокровищу его прежнее значение в качестве музея, обеспечивая равный доступ для всех, включая православных верующих».

В Анкаре вряд ли каким-то образом отреагируют на это заявление соперника Дональда Трампа по президентской кампании. Однако, следует иметь в виду, что тема Святой Софии отныне стала для американцев тем, о чём они постоянно будут напоминать туркам.

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