Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что недоволен форматом Минских соглашений и формулировкой некоторых их пунктов, а потому не будет вносить изменения в Конституцию Украины в связи с особым статусом Донбасса, что чётко было прописано в соглашении, сообщает РИА Новости.

«Вопрос Нормандского формата — это решается технически в минском процессе в формате трехсторонней контактной группы. Когда началась война, была необходимость, был подписан „Минск“. <…> Я лично полностью недоволен именно составом этого формата», — рассказал Зеленский в интервью изданию Politico, часть которого опубликована на сайте его офиса.

Однако, напомнил украинский лидер, на сегодня это единственный формат, в котором идёт работа.

При этом он попытался заменить пункт об изменении Конституции в связи с особым статусом Донбасса так называемой «децентрализацией».

«Когда мы говорим об одном из пунктов „Минска“ — предоставлении особого статуса или изменении в Конституцию, о которых, как вы помните, говорили Макрон и Путин, я откровенно отвечаю, что те детали, которые этот пункт предусматривает, регулируют изменения Конституции согласно децентрализации. Мы меняем децентрализацию, голосуем за важный законопроект, и тогда эти изменения в Конституцию предоставляют те возможности Донбасса, в которых они нуждаются», — добавил Зеленский.

Впрочем, украинская сторона не в первый раз критикует и пытается задним числом изменить Минские соглашения. Так, в прошлом месяце замглавы делегации Киева в Минске Алексей Резников также заявил, что договоренности требуют изменений. Глава делегации Леонид Кравчук, в свою очередь, отмечал, что выполнить соглашения сейчас нельзя из-за невозможности провести выборы на Донбассе, а выходом из ситуации может стать «нормандский формат».

Соглашения, подписанные в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска и утвержденные Совбезом ООН, предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Ее ключевыми элементами должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако этот план до сих пор не выполнен, а украинские политики постоянно затягивают его реализацию. Российская позиция заключается в том, чтобы строго следовать этим договоренностям.

Русская линия