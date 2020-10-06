4 октября 2020 года храм преподобного Сергия Радонежского в селе Галиновка Владимир-Волынского района Волынской области Украины вновь подвергся силовому нападению сторонников так называемой «ПЦУ», сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Украинские раскольники уже продолжительное время безуспешно пытаются захватить этот храм канонической Церкви — ещё в марте 2019 года они попытались перерегистрировать местную общину и завладеть храмом, но верующие отстояли святыню.

Вот и на сей раз, когда в воскресенье в церкви совершалась Божественная литургия, сторонники «ПЦУ» порезали шины автомобилей верующих и священнослужителей и ворвались в здание. Рейдеры во главе с несколькими представителями «ПЦУ» выкрикивали оскорбления, угрожали клирикам и верующим Украинской Православной Церкви и даже применяли силу — на двух священниках порвали облачения.

Полиция в конфликт не вмешивалась, на противоправные действия в отношении духовенства и их имущества не реагировала.

Несмотря на силовое давление, священники канонической Церкви остались в алтаре и не дали раскольникам осквернить святыню.

Местным СМИ рейдеры пояснили свои действия «желанием провести в храме инвентаризацию, чтобы передать имущество и материальные ценности новому приходскому совету». Однако, по их словам, пока они этого сделать не могут, поскольку их не впускают в алтарь.

По данным издания Visnyk.lutsk.ua, утром 5 октября ключи от храма были переданы полиции. Богослужебное здание опечатано до решения конфликта.

Русская линия