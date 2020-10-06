Паломническая группа православных меценатов в составе заместителя председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» А. Г. Гурьева, председателя Правления ПАО «ФосАгро» А. А. Гурьева и других сотрудников компании посетила Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон. Поездка состоялась по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Православие.Ru.

В ходе паломничества члены делегации поклонились святыням обители, приняли участие в богослужениях и встретились с настоятелем монастыря священноархимандритом Евлогием.

«За время ограничений, вызванных пандемией, мы немного отвыкли от паломников. А ведь паломническое послушание — важная часть монастырской жизни большинства обителей. Важно, что в такое непростое время, когда на человечество выпали новые испытания, люди приходят за благословлением, ищут заступничества Господа, посещают богослужения. Приятно, что в числе первых паломников, посетивших Афон в это сложное время, мы видим Андрея Григорьевича Гурьева, который со своей семьей традиционно посещает наш монастырь несколько раз в год. И отрадно, что в этот раз в богослужениях вместе с его сыном Андреем Андреевичем впервые участвовал и внук Григорий. Мы всегда рады видеть у себя православных меценатов Гурьевых, и благодарны им и компании „ФосАгро“ за помощь и внимание к жизни монастыря на протяжении многих лет», — отметил игумен Евлогий.

В дар русской афонской обители семья Гурьевых передала пожертвования для поддержания жизнедеятельности монастыря и продолжения ремонтно-реставрационных работ.

Забота о восстановлении и развитии русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря на протяжении многих лет является одной из важных целей благотворительной деятельности российских меценатов Гурьевых, которая охватывает так же и поддержку храмов Русской Православной Церкви в России и за ее пределами — от маленьких сельских храмов до представительств Московского патриархата за рубежом.

В своей речи А. Г. Гурьев подчеркнул:

«Ваше Высокопреподобие, для нас это очень важная поездка, которую мы предприняли, как только в условиях пандемии выдалась первая возможность. Вирус стал испытанием для всех людей. Но здесь, на Афоне, ясно понимаешь, что крепкая вера и упование на заступничество Божие дадут человечеству необходимые силы для преодоления этого недуга. Молитвенное слово с Афона находит отклик в душах миллионов верующих по всему миру. Вот почему нам кажется важным сегодня укреплять наши духовные связи, помогать оказавшимся в непростой ситуации монастырям и приходам. И мы благодарим Бога, сознавая всю ответственность за то, что Он дает такую возможность. На протяжении последних лет мы все являемся свидетелями того как преображается Свято-Пантелеимонов монастырь и наша семья, и компания ФосАгро будут и дальше продолжать оказывать посильную помощь русской обители на Афоне».

Русская линия