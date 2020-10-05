Глава Фанара вызвал в Стамбул архиереев Финской автономной православной церкви для разрешения кризисных вопросов, сообщает СПЖ со ссылкой на издание Suomenkuvalehti.fi.

16 сентября 2020 года Патриарх Варфоломей направил письмо епископам Финской Церкви с требованием явиться на заседание СВЯЩЕННОГО синода Константинопольского патриархата, которое состоится 5−7 октября.

Глава Финской Церкви архиепископ Лев (Макконен) обвиняется в том, что он не созывает Архиерейские соборы и нарушает трудовое законодательство.

Общецерковное собрание предложило уменьшить власть епископов как один из путей выхода из кризиса. Епископы, например, больше не смогут назначать или выдвигать кандидатуры церковных старост, священников, дьяконов или канторов, а также решать вопросы их годового отпуска и увольнения, что должно входить в компетенцию профсоюзов.

Церковный совет Финской церкви надеется, что после Синода на Фанаре архиепископ Лев подаст в отставку.

Однако, по мнению самого иерарха, «организационные перемены в Финской православной церкви продвигаются по плану в полной энтузиазма атмосфере перемен».

Согласно реформе, продвигаемой главой Финской церкви, количество приходов должно быть сокращено с 21 до 7. Кроме того, архиепископ Лев попросил для себя викарного епископа, на содержание которого Финская церковь должна выделить 100 000 евро (при годовом бюджете в 1 миллион), что вызвало несогласие со стороны других епископов.

Весной 2020 года в Православной церкви Финляндии было около 59 600 членов, а на начало октября количество верующих уменьшилось более чем на 1000 человек — до 58 540 членов.

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