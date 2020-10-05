Русская линия
Сводка новостей от 5 октября 2020

Россия, США и Франция продолжают делать совместные заявления
Главы дипведомств трёх стран вновь призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе…

Карта Нагорного КарабахаГлавы внешнеполитических ведомств России, США и Франции призвали в совместном заявлении к немедленному прекращению огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Документ опубликован в понедельник на сайте МИД РФ, сообщает ТАСС.

«Ссылаясь на заявление лидеров трех стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября с. г., министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня», — говорится в заявлении.

Министры также отметили, что самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за её пределами.

В заявлении также говорится, что непропорциональные нападения на гражданскую инфраструктуру и выход боевых действий за пределы Нагорного Карабаха угрожают стабильности в регионе.

«Министры безоговорочно подчеркивают, что недавние нападения, целью которых предположительно являлись гражданские объекты — как вдоль линии соприкосновения, так и на территориях Азербайджана и Армении за пределами зоны нагорнокарабахского конфликта, — а также несоразмерность таких нападений представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе», — указывается в тексте.

Впрочем, такие заявления (пусть даже совместные) вряд ли остановят войну в Нагорном Карабахе. Более того, судя по тому, что Россия, США и Франция ограничиваются только согласованием общих воззваний и не предпринимают решительных и действенных мер, чтобы образумить Армению и Азербайджан, война в этом регионе будет продолжаться ещё достаточно долго.

Русская линия

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Россия, США и Франция продолжают делать совместные заявления
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