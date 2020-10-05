Русская линия
Сводка новостей от 5 октября 2020

Геннадий Онищенко: Хватит, назакрывались!
Бывший главный санитарный врач России выступил против возвращения ограничений из-за COVID-19…

Геннадий ОнищенкоБывший глава Роспотребнадзора, академик и депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что несмотря на подъём суточного прироста новых случаев COVID-19 в России, вновь вводить коронавирусные ограничения не следует, сообщает Интерфакс.

«Всё закрывать уже не надо — хватит, назакрывались! А вот меры соблюдать с добрым чувством тревоги — это надо. А профессионалам — следить, быстро реагировать на каждый случай. А то, что повышается (заболеваемость коронавирусом — ИФ) — естественный процесс», — сказал Онищенко в пятницу.

Подъем заболеваемости, пояснил академик, связан с сезонным ростом ОРВИ, возвращением россиян на работу и учёбу и похолоданием. Он посоветовал обязательно сделать прививку от гриппа, помнить о мерах профилактики — средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

«Стоит ограничить неуместные сходки, походы в кино и ещё куда-то. Можно воздержаться от этого — есть планшет, там можно посмотреть фильм со всеми остановками», — сказал Онищенко. Он также посоветовал не забывать о витаминах, хорошо высыпаться и соблюдать режим питания.

Также академик отметил, что температура в ряде регионов, в том числе в Москве, снизилась ниже 10-градусной отметки, и заявил, что властям стоит включить отопление на объектах социальной инфраструктуры для сдерживания роста заболеваемости.

«Учитывая сегодняшнюю погоду — десять градусов — нужно уже отопление включать, особенно в больницах, школах, общежитиях. Это хорошая мера профилактики, она в итоге сэкономит деньги. Надо шевелиться, и при этом сохранять чувство тревоги», — заключил собеседник агентства.

Русская линия

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Геннадий Онищенко: Хватит, назакрывались!
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