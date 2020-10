В США набирают обороты движения противников «масочного режима» Американские противники ношения масок обращают внимание, что маски мешают поступлению кислорода в организм и угнетают психику человека и его иммунную систему… За последние восемь недель аудитория американских Facebook-групп «антимасочников», выступающих против обязательного ношения масок в пандемию, увеличилась на 1800%, составив свыше 43 тыс. пользователей социальной сети. Почти половина из 29 групп, посвященных этой тематике, была создана в период с августа по октябрь, сообщает Газета.Ru со ссылкой на New York Times. Несмотря на то, что официальные американские власти утверждают, что медицинские маски необходимо носить постоянно, чтобы сдерживать передачу инфекции, противники обязательного масочного режима указывают, что маски не только бесполезны, но и вредны. В этих группах часто можно найти ссылки на статьи американских консервативных медиа-сайтов, например, The Daily Wire, The Blaze или Fox News. Противники ношения масок обращают внимание, что маски мешают поступлению кислорода в организм, что плохо сказывается на работе всех внутренних органов и резко снижает иммунитет организма. Также одним из самых распространенных утверждений является то, что маска оказывает психологическое воздействие на носящего её человека, заставляя чувствовать его «рабом в наморднике». В конце июля текущего года Facebook заблокировал одно из крупнейших сообществ подобного рода Unmasking America! из-за нарушения правил поведения на платформе. Речь идёт о запрете на публикацию дезинформации, связанной с пандемией COVID-19. Согласно политике Facebook, если группа несколько раз была замечена за распространением «фейк ньюз», она попадает в бан. «У нас есть четкие правила касательно вредоносной дезинформации о коронавирусе. Мы удалили эту группу и будем тщательно следить за остальными», — заявил официальный представитель Facebook Дами Ойефесо. При этом сами по себе призывы не носить маску в публичных местах вопреки советам ВОЗ и других уполномоченных организаций и ведомств не нарушают политику Facebook. Любопытно, но в США распространено мнение, что к распространению коронавируса во всём мире причастен сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Сам миллиардер считает такие сообщения «большой проблемой». «Люди берут факт о том, что я связан с вакцинами, и переиначивают его — теперь вместо того, чтобы давать деньги на спасение жизней, я зарабатываю на том, чтобы отнимать жизни. Если это запутает людей и отпугнет их от прививки — то это очень большая проблема», — отметил Гейтс. Русская линия





