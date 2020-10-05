Глава Издательского совета Московского Патриархата митрополит Калужский и Боровский Климент в своей статье, опубликованной в газете «Вечерняя Москва», напомнил крещённым в православной вере россиянам, что так называемый «гражданский брак» является блудным сожительством, которое ведёт людей к несчастью и многим скорбям даже в этой временной земной жизни, сообщает Интерфакс.

«С ним (таким „браком“ — РЛ) мириться нельзя, поскольку он не только искажает жизненный путь человека на земле, но и влияет на его вечную участь. Слава Богу, Церковь ещё пока может призывать людей образумиться, наладить нормальные семейные отношения с человеком, которого каждый выбрал для совместной жизни», — заявил владыка Климент.

По его словам, «история с так называемым „гражданским браком“ — яркий пример того, как грех, названный приличным словом, входит в жизнь общества и воспринимается как норма». При этом священники постоянно сталкиваются с этой проблемой на огласительных беседах перед крещением детей: объясняют будущим крестным родителям, что если они живут без регистрации брака, то не могут быть крестными.

«Приходится разъяснять, чем отличается „гражданский брак“ и брак, юридически зарегистрированный государственными органами. Хотя даже Википедия определяет, что незарегистрированный гражданский брак — это сожительство. Почему бы не зарегистрировать свои отношения официально?» — недоумевает иерарх.

Он назвал «странным» предлог об отсутствии времени и привёл в пример типичный случай, когда мужчина живёт в таком союзе, «используя женщину для получения личного удовольствия, отнимая её лучшие годы жизни», а женщина всё это время живёт со «слепой уверенностью», что состоит в браке, и тщетной надеждой когда-нибудь зарегистрировать отношения.

«Игра в демократию и толерантность этим людям удаётся. Её поддерживают, потому что значительная часть населения страны живёт в незарегистрированных браках. Легче потакать желаниям толпы, зарабатывая временную известность, чем объяснять, что такая жизнь — грех», — считает митрополит Климент.

Русская линия