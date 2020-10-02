В свете того, что коронавирус особенно опасен пожилым людям, американцам, возможно, впору задуматься о том, что избрание в президенты таких людей как Дональд Трамп (ему 74 года) или его соперника на нынешних выборах Джо Байдена (ему 77 лет) — крайне рискованная вещь. Особенно на фоне сообщений о том, что Дональд Трамп уже заразился коронавирусом.

По словам доктора Трампа Шона Конли, пока президенту США не требуется дополнительная подача кислорода, и его дела идут «очень хорошо». Ранее заболевший COVID-19 Трамп направился в госпиталь, где проведет несколько дней, сообщает РБК.

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, начал принимать препарат ремдесивир, сообщил его лечащий врач Шон Конли.

По его словам, главе государства не требуется подача дополнительного кислорода.

Сейчас Трамп находится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида. По словам Конли, рекомендация президенту направиться в медучреждение была сформирована совместно со специалистами госпиталя и Университета Джонса Хопкинса.

Врач отметил, что у президента «все очень хорошо».

Сам Трамп после прибытия в госпиталь опубликовал сообщение в Twitter, где также сообщил, что дела идут хорошо и поблагодарил всех.

О том, что лидер США болен COVID-19, стало известно в пятницу, 2 октября. Также заразилась его жена Мелания. СМИ сообщали, что у главы государства кашель и лихорадка.

Совсем недавно Трамп и Байден приняли участие в первых публичных дебатах, и когда стало известно, что первый заразился коронавирусом, второй срочно решил сделать тест на вирус. Как сообщается, он дал отрицательный результат, но коронавирус всё равно уже нанёс сокрушительный удар по предвыборной кампании в США. Нельзя исключать, что оба кандидата в ближайшем будущем будут пикироваться в СМИ, лёжа в больнице.

Русская линия