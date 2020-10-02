Нежелание руководителей Кремля решать вопрос с выносом трупа Ленина из мавзолея и сохранение ими финансирования работ по поддержанию его гниющего трупа в центре столицы приводит к тому, что поведение чиновников в Москве копируют их коллеги в регионах и тратят миллионы средств на реставрацию ленинских истуканов, коими до сих пор утыкана вся Россия.

Так, сегодня в СМИ появилась информация, что впервые за 66 лет на площади Свободы в Казани отреставрируют памятник Ленину. В связи с этим казанские власти поспешили предупредить последователей большевиков, что истукан на несколько месяцев уберут с центральной улицы, сообщает ИА «Татар-информ».

«Памятник уходит на отдых и лечение. У нас работы запланированы до декабря 2020 года. Однако мы, скорее всего, задержимся из-за того, что у нас возникли непредвиденные работы по бетону. Я думаю, не стоит торопиться с памятником федерального значения, который находится в реестре Минкульта РФ. Памятник значимый», — рассказала начальница отдела реставрации ГКУ «Главинвестстрой РТ» Майя Морозова.

По ее словам, вероятное продление ремонтных работ связано с появившимися проблемами. Оказалось, что основания памятника недостаточно, чтобы он прослужил ещё несколько лет, поскольку использованный бетон низкого качества. Если скульптуру не реставрировать сейчас, то в будущем она может рухнуть.

«На самом деле только визуально кажется, что с памятником всё хорошо. Если мы подойдём поближе и посмотрим на посыпанные блоки, мы увидим там разночтения между собой. Мы понимаем, что изнутри их что-то распирает и выталкивает. Там происходят какие-то движения. Чтобы памятник не развалился, необходимо провести реставрационную работу по его сохранению», — продолжила она.

Сейчас территория, где находится памятник, ограждена забором. Там ведутся работы по снятию плиты.

В дальнейшем истукан Ленина снимут с помощью крана и увезут очищать на Кукморский камнеобрабатывающий завод специальными щадящими средствами. На объекте отреставрируют монумент, очистят памятник, а также восстановят газоны и благоустроят территорию. Стоимость работ составит 44 млн рублей, деньги выделены из бюджетов России и Татарстана.

Таким образом, можно сделать вывод, что поскольку такими истуканами утыкана сегодня практически вся Россия, в ближайшее время на реставрацию этих идолов будет потрачены сотни миллионов рублей.

Русская линия