Представительница Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала российских чиновников не слишком усердствовать с ограничениями из-за коронавируса и избегать повторного введения жёстких ограничений, сообщает РИА Новости.

«Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь», — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

По её словам, локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Помимо этого, идет давление на психику людей.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в российской столице близкой к критичной и пригрозил москвичам, что в случае если не удастся остановить прирост заразившихся, он примет решение о введении жестких ограничений.

Более того, он обязал московские компании и предприятия, кроме медицинских, оборонных, а также «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей, с 5 по 28 октября перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим работы. Помимо них, на удалёнку отправятся работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания (им рекомендовали по возможности вообще не покидать дома и сократить число контактов).

Школьные каникулы при этом продлятся как минимум две недели — с 5 по 18 октября. Решение о возвращении московских учеников в образовательные учреждения будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Отрадно, что в ВОЗ понимают, что борьба с коронавирусом методом жёстких ограничений — это тупиковый путь, который в итоге ведёт в резкому обнищанию населения и разорению страны.

Русская линия