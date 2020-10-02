В Элладской Православной Церкви опасаются, что вслед за украинскими раскольниками Патриарх Константинопольский Варфоломей признает и македонских…

Священноначалие Элладской Православной Церкви всерьёз обеспокоено тем, что вслед за признанием украинских раскольников, что вызвало раскол в мировом Православии, Константинопольский Патриарх Варфоломей пойдёт дальше и признает отколовшуюся от Сербского Патриархата «Македонскую церковь».

В связи с этим 2 октября 2020 года митрополит Неоионийский и Филадельфийский Гавриил (Папаниколау) прибыл в Стамбул, где обсудил с главой Фанара вопрос предоставления статуса автокефалии македонским раскольникам, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Агентство «Ромфея», ссылаясь на свои собственные источники, сообщило, что владыка Гавриил прибыл на Фанар по просьбе Предстоятеля Элладской Православной Церкви митрополита Иеронима и «передал Вселенскому Патриарху Варфоломею озабоченность» по вопросу автокефалии для Северной Македонии.

Кроме того, по информации «Ромфея», Патриарх Варфоломей во время встречи дал понять, что не настроен «присваивать автокефалию так называемой «македонской церкви», и пообещал информировать Элладскую Церковь о всех шагах, предпринимаемых Фанаром по этому вопросу.

Тем временем, в Константинопольском Патриархате звучат заявления о том, что в отношении Северной Македонии речь идёт не о предоставлении автокефалии, а об исцелении раскола, сообщает издание «ОrthodoxТimes».

В интервью для «National Herald» представители Фанара подчеркнули, что на данный момент «для церкви Скопье речь идет не об автокефалии, а об исцелении раскола», что является, по их мнению, «священным долгом каждого».

Фанариоты напомнили о болгарском расколе, а также о событиях «более широкой территории вселенского патриархата в Северной Греции». Также в своих заявлениях фанариоты рассказали, что направляли обращения Сербскому Патриархату, на которые до сих пор не получен ответ.

Всё это означает, что Фанар решительным образом настроен на вмешательство в дела Сербской Православной Церкви в Северной Македонии и мировое Православие может быть окончательно расколото на части.

Русская линия