Президент Турции Тайип Эрдоган продолжает вести себя крайне агрессивно и назвал недопустимым, что Минская группа ОБСЕ в лице президентов России, США и Франции стремится добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

«Недопустимо, что теперь Минская группа требует прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны требовать, чтобы Армения сначала вышла с оккупированных территорий Нагорного Карабаха», — сказал президент республики в четверг во время выступления в парламенте.

По словам Эрдогана, Турция «продолжит поддерживать Азербайджан на основе принципа «два государства, одна нация».

Кроме того, турецкий лидер выступил с призывом к Армении «отказаться от потока лжи и дезинформации в отношении Турции».

Таким образом, Анкара продолжает демонстрировать крайне агрессивную политику на международной арене. В последнее время Турция непосредственно вмешалась в три войны — в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. Кроме того, турки активно конфликтует с Грецией, что также может вылиться в вооружённый конфликт.

Стремление Эрдогана повернуть Турецкое государство в сторону Османской империи может плохо закончиться для турок, ведь конфликты на их границах будут только множиться. А Эрдоган и без того уже превратился в «бабу ягу», которая всё время против.

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