Русская линия
Сводка новостей от 2 октября 2020

Во что верят греки
Согласно соцопросу, 70% граждан Греции считают, что коронавирус передаётся через Святое Причастие…

карта ГрецииВесьма характерные результаты приводит на своих страницах греческая социологическая компания Metron Analysis, которая с 23 по 29 сентября провела в Греции соцопрос на тему коронавируса, сообщает портал «OrthodoxTimes».

В частности, по данным опроса, 70%, то есть 7 из 10, придерживаются мнения, что коронавирус передаётся со Святым Причастием, а 22% считают, что это не так.

Также 81% граждан верят, что маска защищает от распространения коронавируса, при этом 17% в это не верят.

59%, то есть 6 из 10 говорят, что если есть вакцина, то её необходимо делать, но есть и высокий процент, 35% (то есть один из 3), которые говорят, что не будут вакцинироваться.

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