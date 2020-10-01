Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2020

Греция требует от Евросоюза наказать Турцию
Греки отвергли план, предложенный на специальном заседании Европейского Совета ЕС в качестве основы для начала обсуждения отношений ЕС с Турцией…

карта ГрецииГреческие власти настаивают на жёсткой реакции Европейского Союза на все последние выходки Турции в средиземноморье и требуют от Европы не только резких заявлений, но и конкретных мер, сообщает греческий портал «ANA-MPA».

В связи с этим Греция заблокировала план, предложенный на специальном заседании Европейского Совета ЕС в качестве основы для начала обсуждения отношений ЕС и Турции. Греки отвергли его, потому что сочли «несбалансированным».

Встреча представителей ЕС на высшем уровне 1 и 2 октября — первоначально запланированная на 24 и 25 сентября — будет посвящена иностранным делам, в частности, отношениям с Турцией и ситуации в Восточном Средиземноморье.

При этом Афины настаивают на принятии на саммите документа, в котором будет присутствовать, как минимум, четыре пункта:

— выражена полная солидарность ЕС с Грецией и Кипром перед турецкой агрессией;

— озвучен призыв к Турции прекратить любую незаконную буровую деятельность в исключительной экономической зоне Кипра и прекратить все провокационные действия в Восточном Средиземноморье;

— в случае, если Турция пойдёт на это, заявить о готовности оказать Анкаре всю необходимую поддержку и помощь;

— и наконец, если Турция не проявит никакого намерения деэскалации, то пригрозить применить силу и санкции.

Примет ли Евросоюз такой план, будет ясно в ближайшие дни.

Русская линия

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